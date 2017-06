Flere pågående angrep i London

En varebil har skjenet av veien og kjørt på fotgjengere på fortauet på London Bridge. I tillegg meldes det om flere andre angrep.

Siste er at London-politiet har bekreftet hendelsen på London Bridge. De bekrefter også at de har fått melding om knivstikking på Borough Market og det er en hendelse i Vauxhall.

BBC skriver like før klokken 01.00 at politiet bekrefter at mer enn person er drept.

Videre oppfordrer politiet på Twitter folk til å løpe, gjemme seg og ringe politiet.



Den første meldingen til politiet kom klokken 22.08 da det ble varslet om at en bil hadde kjørt på flere fotgjengere på London Bridge i forbindelse med en hendelse.



Sky News har snakket med vitner som har sett påfølgende knivangrep.

Bilder i sosiale medier viser en hvit varebil som står forlatt ved broren. Rundt kjøretøyet ligger det flere tilsynelatende livløse mennesker. Offisielt er det meldt om én død person, men det er ventet at tallet vil stige utover natten.

London-politiet skriver på Twitter at de kjenner til opplysningene på sosiale medier, men at deres informasjon må være nøyaktig. «Vi vil komme med fakta når vi kan», skriver de.



Politiet søker etter tre menn mistenkt for å ha med hendelsen i London å gjøre, skriver BBC.

Politiet melder lørdag natt at det også har vært en hendelse på Borough Market. Bevæpnet politi er på stedet.

BBC-reporter Holly Jones skal ha vært på broen da en varebilen kjørte på flere fotgjengere, skriver de. Hun sier til sin arbeidsgiver at rundt fem personer behandles for skader etter at de ble truffet av bilen.

Jones opplyser at en mann kjørte inn i folkemengden i rundt 80 kilometer i timen og traff fem-seks personer.

Varebilen var på vei fra sentrum mot sørsiden av elva. BBCs reporter opplyser å ha sett politiet legge en mann i bar overkropp i håndjern.

CNN har intervjuet det de omtaler som et øyenvitne, Mark Roberts.

Han forteller at varebilen traff flere mennesker, hvorav én skal ha blitt slengt flere meter opp i luften.

– Så vidt jeg kunne se, var det fem eller seks mennesker på bakken som ikke bevegde seg. For meg så det ut som om bilen siktet på folk.

Norske Olga Rasnuk (24) var i London sentrum med en venninne, da hendelsen skjedde.

– Vi har kjørt vekk, mot nord og ut fra byen nå. Vi hører på radio nå, der forteller de at folk bør komme seg vekk fra sentrum, sier hun til VG.

De var ikke i nærheten av London Bridge, men valgte å komme seg bort fra sentrum.

– Vi har sett mange sykebiler og de sier det har vært meldinger om kniv, skudd og om mennesker som har falt i elven.

«Flere ressurser håndterer en hendelse ved London Brigde, vennligst unngå området», skriver Londons ambulansetjeneste på Twitter.

Broen er nå stengt i begge retninger. Videre stenges Burough High Street og Lower Thames Street vestover.

– Det er masse blålys



Nordmannen Morten Diesen er i London og sier dette til VG:

– Vi ser rett ned på London Bridge. Det er masse blålys, anslagsvis ti biler, sier Morten Diesen (43) fra Sandefjord.

Han er på ferie i London, og oppholder seg i The Shard-bygningen rett ved siden av London Bridge.

Der har de fått opplyst at bygningen nå er stengt. Ingen slipper inn eller ut.

Diesen synes det er spesielt å oppleve slikt på såpass nært hold.

– Vi gjorde en evaluering før vi dro, på grunn av situasjonen i Europa og spesielt England. Vi ville ta våre forholdsregler og unngå steder med mye folk der det er mulig. Vi har vært klare over at ting kan skje, men dette er jo skremmende.

