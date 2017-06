Flere dør i England – forsker tror det har sammenheng med kuttpolitikken

LONDON (VG) Storbritannia har opplevd den største økningen i dødelighet på 50 år. Forskere tror det er resultatet av innsparingspolitikken etter finanskrisen.

Fra 2014 til 2015 ble det registrert nesten 40.000 flere dødsfall i England og Wales enn året før.

– Dette er svært bekymringsfullt, sier forsker i helsegeografi Mark Green ved universitetet i Liverpool.

Han mener den overraskende økningen i dødstallene mest sannsynlig skyldes myndighetenes voldsomme innsparingspolitikk etter finanskrisen.

– Vi har vendt oss til at dødeligheten har gått ned i alle aldersgrupper i flere tiår og forventet levealder har steget. Årsakene har vært bedre helse, medisinske oppdagelser, bedre sanitærforhold og økt livskvalitet. Her ser vi for første gang en klar reversering av denne trenden, sier Green.

MANGLER: Britiske sykehus opplever kutt og mangler nødvendig utstyr og senger. Røde Kors har beskrevet det offentlige helsevesenets tilstand som en humanitær krise. Foto: Oli Scarff , AFP

Dødelighetsraten steg i nesten alle aldersgrupper, men mest blant eldre. Den har også rammet på tvers av sosiale klasser.

– Det er overveiende sannsynlig at dette skyldes at man har kuttet og kuttet i offentlige tjenester, blant annet i helsevesen og sosiale ytelser, sier Green.

Det offentlige helsevesenet står overfor en humanitær krise, sa Røde Kors og NHS (National Health Services), etter at to pasienter døde mens de ble etterlatt på bårer på et sykehus tidligere i år.

– Vi har nådd et punkt der ansattes forsøk på å tette hullene ikke lenger holder oss flytende. Vi har lenge sagt at NHS er på randen av sammenbrudd, men at folk dør i korridorer uten å ha hatt tilsyn, viser at NHS har brutt sammen, sa Mark Holland, lege og leder for Akuttmedisinsk forening, til The Guardian.

Han sa han regnet med at tilsvarende dødsfall skjedde ved flere sykehus.

SINTE: Demonstrasjoner utviklet seg til opptøyer da titusenvis av mennesker tok til gatene i 2011, for å protestere mot innsparingene. Foto: Paul Hackett , Reuters

Økning i dødelighet er registrert i flere europeiske land der innsparinger har skjedd, forteller Green:

– Spania, Frankrike, Danmark og Sveits har opplevd det samme, men Storbritannia har høyest økning. Det skyldes trolig at våre kutt har vært større enn i resten av Vest-Europa.

Han legger til at briter også blir hardere rammet fordi deres velferdssystemer er mindre utviklet og mindre effektive enn dem man finner særlig i Skandinavia.

FLERE KUTT: Ny regjering, nye kutt. Folk demonstrerte da den nylig gjenvalgte, konservative regjeringen foreslo enda flere kutt i 2015. Foto: Peter Nicholls , Reuters

– Innsparingspolitikken har vært siden 2009, hvorfor ser vi ikke resultatene før nå?

– Vi har sett mange negative effekter av innsparinger før 2015, for eksempel med økt antall selvmord, dårligere mental helse, sult og redusert livskvalitet. Antagelig har denne effekten, særlig blant eldre, tatt litt lengre tid på å slå inn, forklarer Green.

– Tror du brexit vil påvirke denne trenden positivt eller negativt?

– Det er for tidlig å si. Men hvis økonomien faller på grunn av brexit, kan politikerne komme til å øke innstramningene, noe som vil forverre situasjonen. Men brexit kan også bli en kraft til noe positivt i riktig retning. Poenget er at ingen politikere snakker om dette, og det i seg selv er jo alarmerende, mener han.

Nå jobber forskerne videre for å plukke fra hverandre faktorene som fører til økt dødelighet. En teori er at innsparinger i helsevesenet, som har ført til et merkbart dårligere tilbud og ringvirkninger av det, har mye å si.