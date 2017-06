EU-ledere frykter svakt Storbritannia i brexitforhandlingene

LONDON (VG) EU-ledere er redde for at Theresa Mays katastrofevalg kan gi vanskelige forhandlinger og et dårligere sluttresultat for alle parter.

På St. Pancras togstasjon i Storbritannias hovedstad er en gruppe unge kolleger i ferd med å sette seg på toget til Paris. De har vokst opp med å nyte godt av de åpne grensene mellom EU-landene, og synes det er dårlig nytt at Theresa May, hun som har lovet en «hard brexit», planlegger å fortsette som landets statsminister.

– Jeg er usikker på hvor lenge hun egentlig kan fortsette nå, fordi jeg tror hun har mistet mye støtte innad i De konservative også, sier Jake Townsend (23) til VG.

I likhet med flertallet av unge briter stemte både han og kollegene for å bli i EU da folkeavstemningen om brexit ble avholdt for ett år siden.

GENERASJON EUROPA: Britene (f.h) Dina Fahmy (26), Grace Cato (24), Charotte Morton (25) Michelle Johnson (30) Catherine Mears (26) og Jake Townsend (23) nyter godt av den enkle måten å reise mellom Storbritannia og Frankrike på. De skulle helst forblitt EU-medlemmer. Foto: NORA THORP BJØRNSTAD, VG

Haster å få på plass regjering

Theresa May avviste allerede fredag morgen å gå av etter gårsdagens katastrofevalg, ifølge BBC. Men om bare ti dager skal brexitforhandlingene offisielt starte. Da bør britene og Theresa May ha kommet opp med både regjering og en ny brexitplan.

For å få flertall trenger May trolig støtte fra et parti som er mest mulig EU-vennlige, slik som nordirske DUP. Partiet er for brexit, men nordirene ønsker samtidig en mer åpen grense til Irland.

EU-president Donald Tusk understreker hvor viktig det er at Storbritannia kommer til bordet for å forhandle.

– Vi vet ikke når brexitsamtalene starter. Vi vet når de må være ferdige. Gjør deres beste for å unngå «ingen avtale» som følge av «ingen forhandlinger», skriver Tusk på Twitter fredag formiddag.



Frykter svakt Storbritannia

Flere EU-ledere reagerer på valgresultatet. Frankrikes statsminister Édouard Philipe er overrasket, men forsikrer britene om at brexit ikke avlyses. EU-kommisjonær Pierre Moscovici sier at Theresa May gamblet og tapte sitt «veddemål».

En annen EU-kommisjonær, tyske Günther Oettinger, sier at han frykter konsekvensene av et svakt Storbritannia ved forhandlingsbordet.

– Britene må forhandle sin vei ut av EU, men med en svak forhandlingspartner er det en fare for at resultatet blir dårlig for begge sider, sier Oettinger i et intervju med den tyske radiokanalen Deutschlandfunk, ifølge AFP.

Han går så langt som å spekulere i at starten på forhandlingene utsettes.

– Dagene og timene fremover vil vise om britene kan klare å starte forhandlingene. Uten en regjering blir det ingen forhandlinger, sier Oettinger.

– May fikk svar fra eget folk

EU-ekspert ved Universitetet i Oslo, Erik Oddvar Eriksen, er i hovedsak enig i Oettingers analyse av konsekvensene av britenes svakhet ved forhandlingsbordet.

– Hva betyr valgresultatet for brexitforhandlingene?

– Rent administrativt er det trolig en ulempe. For de EU-lederne som vil ha orden i sysakene og effektive forhandlinger er det vanskelig å forholde seg til en motpart der forhandlingsposisjonen er enda mer uklar. Britenes posisjon var ikke veldig klar før valget heller, sier Eriksen til VG.

På bakrommet tror han derimot stemningen er god hos mange EU-ledere.



På bakrommet tror han derimot stemningen er god hos mange EU-ledere.

– Politisk kan det være bra. Jeg kan se for meg at noen EU-ledere godter seg over at Theresa May fikk seg en nesestyver. Hun kjørte en nasjonalistisk kampanje og fikk svar fra eget folk, sier han.

Selv om Labour ikke har støtten de trenger i parlamentet, sier de at de er klare til å ta regjeringsmakt. Eriksen tror EU-ledere vil se på radikale Jeremy Corbyn som en lettere forhandlingspartner enn May.

– Corbyn er en greiere motspiller. Han vil være med i det indre markedet og beholde europeiske menneskerettighetslover. Problemet er da at Storbritannia tar Norges posisjon hvor EU-domstoler har myndighet over nasjonale systemer. Det var nøyaktig hva folket stemte mot i fjor, sier Eriksen til VG.

23 år gamle Townsend stemte på Corbyn, og skulle gjerne sett May trekke seg etter det skuffende valgresultatet.

– At hun har mistet seter i Parlamentet viser at vi briter er lei av den «amerikanske måten» som May driver politikk på – hun slenger stygge kommentarer til andre politikere, men gidder ikke selv å stille til en ordentlig debatt. Jeg håper hun tar dette som en signal på å lytte til folket, og ikke minst, at dette vil få henne til å myke opp i brexit-forhandlingene, sier han.

Aller helst skulle Townsend sett at britene forble i EU, men han mener at en «myk brexit» i det minste er bedre enn en hard kutt av de europeiske båndene.

De unge hjalp Corbyn

Tilbake på jernbanestasjonen i London skulle flere av Townsend og vennene hans gjerne sett en annen flytte inn i statsministerboligen nå,

I løpet av denne valgkampen har Jeremy Corbyn gått fra å være en som velgere flest mente var uskikket til å lede landet, til og blir hovedstadsborgernes statsministerfavoritt, skal vi tro meningsmålingene. Særlig har den venstrevridde arbeiderpartilederen truffet blink hos unge velgere.

Ennå er ikke tallene klare som viser hvordan stemmene fordelte seg i ulike aldersgrupper, men valgdagsmålingene fra NME tyder på at valgdeltagelsen i gruppen under 35 år økte med 12 poeng sammenlignet med forrige valg, og at hele to tredeler av de unge stemte på Labour.

– Jeg ville helst sett Jeremy Corbyn i Downing Street, fordi jeg oppfatter han som en mer stødig og pålitelig type med gode verdier. Theresa May er jeg ingen fan av, hun gir ingen svar og jeg stoler ikke på henne, sier 26 år gamle Dina Fahmy før hun setter seg på lyntoget over til Frankrike.

Både Fahmy og kollegene er veldig spent på hvordan brexit vil påvirke livene deres fremover.

– Foreløpig har vi egentlig ikke merket de store endringene, men forhandlingene har jo ikke ennå begynt. Hva dette vil ende med, vet ingen, sier hun.