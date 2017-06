Ekspert om det britiske valget: – Et politisk jordskjelv

LONDON (VG) Dersom valgdagsmålingene stemmer, er det et politisk jordskjelv, sier Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad.

Valgdagsmålinger tyder på at sittende statsminister Theresa May kan miste flertallet i Parlamentet.

Det konservative partiet ser ut til å bli det britiske parlamentets største parti, men med færre av setene i Underhuset enn de hadde før May utlyste nyvalg.

De konservative forventes å ha gått fra 331 seter, til å få 314 nå. Opposisjonspartiet Labour spås å ha styrket sin stilling fra 232 til 266 seter, ifølge målingen for BBC og Sky News.

– Hvis valgdagsmålingen stemmer, er dette et politisk jordskjelv, og veldig overraskende, sier Storbritannia-ekspert og førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder til VG.

Skuffelse for May

Hvis målingen stemmer, vil dette være en stor skuffelse for statsministeren, som utlyste valget fordi hun ønsket å styrke sitt mandat før brexit-forhandlingene med EU begynner den 19. juni. Nå kan det se ut som hun, tvert imot, har svekket sin posisjon som Storbritannias politiske leder.

Valgdagsmålingen er gjort ved å spørre folk ved 144 stemmelokaler hva de har stemt, og sees på som mer presis enn vanlige gallupundersøkelser.

Ifølge Mustad har tidligere valgdagsmålinger vist ti kandidater forskjell på det endelige resultatet. Han spår politisk kaos i Parlamentet og svekkede Brexit-forhandlinger dersom valgdagsmålingen skulle stemme.

– Dette vil gjøre det vanskelig for Storbritannia å få kraft bak kravene. Det blir et svekket Storbritannia som forhandler med EU, sier han.

«Hung parliament»



Dersom valgdagsmålingen stemmer, kan det oppstå en situasjon med «hung parliament». Det betyr at ingen av partiene får rent flertall.

– Da vil det største partiet få mulighet til å danne mindretallsregjering. Hvis de konservative ønsker å styre som mindretall, kan de det. Hvis ikke må ballen gå videre til Labour, sier Mustad.

– Hvilke konsekvenser kan resultatet få for Theresa May?

– Det er vanskelig å si om hun trekker seg eller vil bli sparket, men det vil bli stilt spørsmål ved hennes lederegenskaper, sier Mustad, og utdyper:

– De konservative tåler ikke tapere, og dette vil bli sett på som et enormt tap. Dersom resultatet stemmer, går hun ned 17 mandater fra forrige valg. For de konservative holder det ikke å bli størst – de må ha en mye større oppslutning. De er vant til å styre aleine, og er et maktparti, sier Mustad, som understreker at det er for tidlig å si om May kommer til å gå av.

– Vi får bare vente og se, sier han.

Pundet stuper

Til BBC sier professor John Curtice at Labour neppe ender opp med flere seter enn de konservative, så antageligvis vil Theresa Mays parti beholde makten.

Storbritannia-kjenner Øivind Bratberg mener imidlertid at ut fra valgdagsmålingene kan det ikke utelukkes at Labour-leder Jeremy Corbyn ender som statsminister.

– Vi må avvente resultatene, men ut fra valgdagsmålingene er det mulig å se for seg en mindretallsregjering fra Labour med parlamentarisk støtte fra en regnbuekoalisjon, sier Bratberg til NTB.

Samtidig som valgdagsmålingen ble kjent, begynte de britiske pundet å stupe, skriver E24.

