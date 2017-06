Ekspert etter valgsjokket i Storbritannia: Kan bli raskt nyvalg

Kaos og en uavklart parlamentarisk situasjon kan føre til raskt nyvalg i Storbritannia, mener Atle Libæk Wold ved Universitetet i Oslo.

Kun én ting er klart i morgentimene fredag: Storbritannias statsminister Theresa May har mislyktes i å skaffe parlamentarisk flertall i nyvalget.

Det betyr at de har fått det de kaller et «hung parliament».

– At de henger og vipper og ingen har flertall, forklarte Jan Erik Mustad, Storbritannia-ekspert og førstelektor ved Universitetet i Agder før opptellingen i natt.

Et «hengt parlament» inntreffer når ingen får 326 representanter, som er det man må ha for å ha et flertall. I usikkerheten som følger, finnes det et par alternative utfall.

I de første timene etter resultatet er klart, vil usikkerheten dreie seg om noen vil be Theresa May om å trekke seg, eller om hun gjør det uoppfordret. Klokken 9 norsk meldte imidlertid BBC at hun ikke trekker seg. De har ikke oppgitt kilde for opplysningene.

Førsteamanusensis Atle Libæk Wold ved Universitetet i Oslo kaller situasjonen veldig uoversiktlig.

– Så vidt jeg ser blir det «hung parliament». Da er spørsmålet om de konservative får flertall med unionistene fra Nord-Irland. Hvis så er det sannsynlig at de konservative fortsetter, sier Wold, som også er president i British Politics Society Norway.

«Coalition of chaos»



Hvis de ikke får den støtten, forklarer Wold, er det duket for mindretallsregjering, men også her er det mest sannsynlig at de konservative beholder makten.

– Alternativet er jo en «coalition of chaos» med Labour og SNP i Skotland, og det er ikke så lett å se for seg hvordan de skal få til det, sier Wold.

Et tredje alternativ er at man tyr til en «1974-løsning», mener Wold, og viser til et «hengt parlament» i februar 1974 som endte med nyvalg igjen i oktober samme år.

Førstemanuensis Atle Libæk Wold ved Universitetet i Oslo Foto: UiO

– Men ingenting er avklart og alt handler om hva Theresa May gjør først. Fortsetter hun eller trekker hun seg? Og hvis hun trekker seg, hvem har hun tenkt skal ta over? Har hun tenkt at de konservative fortsatt skal styre?

Wold tror May kommer til å være under sterkt press om å trekke seg.

– Tradisjonelt overlever ikke lederen for et av de to store partiene å tape et valg. Vanligvis, hvis man ikke vinner et valg, så trer man ned. Det er ikke usannsynlig at hun gjør det, men hvem skal overta, og vil det hjelpe? Dette er ikke bare et valg, det er snakk om Brexit, sier Wold.

Konservative får prøve først



På en annen side kan det hende mange konservative vil forsøke å unngå å gi inntrykk av at partiet er splittet, i hvert fall mens det også er usikkehet om hvordan en ny regjering vil se ut. Slik kan May unngå å bli utfordret internt, skriver CNN.

Og om May fortsatt skulle sitte som leder av De konservative etter det første døgnet, begynner gjetingen av setene i parlamentet.

– Aller først må de avklare flertallet. May vil nok prøve å forsvare seg og etablere et parlamentarisk grunnlag med de nordirske. Corbyn kan søke støtte i det skotske nasjonalistpartiet og Lib Dem, som var et tidligere støtteparti for de konservative, i tillegg til de walisiske nasjonalistene, forklarer VG-kommentator Yngve Kvistad.

– Det er alltid det største partiet som får spørsmålet først om de vil danne en mindretallsregjering. Hvis de svarer nei, går spørsmålet videre til parti nummer to. Det er bare Labour og de konservative som er aktuelle, og da er det mindretallsregjering for en av de to eller en koalisjonsregjering som er et mulig scenario, sa Jan Erik Mustad til VG før nattens opptelling.

Brende: – Dette blir vanskelig



Utenriksminister Børge Brende håper Storbritannia raskt får en løsning på situasjonen.

– Det Storbritannia trenger nå, er stabilitet, for de skal gjennom noe av det mest krevende landet har gått løs på – nemlig å melde seg ut av EU. Og hun ville jo ha hatt større flertall i Parlamentet for å håndtere en så kompleks situasjon. Dette er verdens femte største økonomi og Norges viktigste handelspartner, sier Brende til NRK.

– Dette blir vanskelig for Storbritannia, for jeg tror vi har sett bare toppen av isfjellet når det gjelder hvor krevende det er å melde seg ut av EU. Dette blir vanskelige uker for Storbritannia og også mer krevende enn vi hadde håpet, fortsetter han.