Eks-statsråd: May er politisk død

Problemene fortsetter å tårne seg opp for Theresa May: Kritikken fra partifeller øker i styrke og kunngjøringen om at hun hadde sikret seg støtte til sin nye regjering, viste seg å være feil.

– Støtten til May kan kollapse allerede i midten av neste uke. Hun er politisk død - spørsmålet er bare hvor lenge hun holder ut, sier hennes egen tidligere finansminister George Osborne til Sky News søndag morgen.

Statsminister Theresa May er i en svært utfordrende posisjon etter det overraskende og ydmykende valgnederlaget denne uken.

Han sier også at utenriksminister Boris Johnson «allerede driver en kampanje» for å etterfølge henne - noe Johnson selv avviser på sosiale medier.

Sårbar



Da hun tok over etter David Cameron arvet hun en ørliten majoritet i parlamentet. Av 650 seter i underhuset hadde de konservative 331. Med et så lite slingringsmonn var statsministeren ekstremt sårbar for fløyene i partiet.

Om en håndfull parlamentsmedlemmer nektet å stemme, kunne de i praksis ta regjeringen som gissel – et vrient utgangspunkt for May, når hun skal lede landet gjennom de krevende brexit-forhandlingene den kommende tiden.

Alle spådommer før nyvalget tilsa at de konservatives majoritet ville øke, og gi statsministeren større spillerom. Slik gikk det ikke, og nå er May mer sårbar enn noen gang.

Edderkopp som kjæledyr



Med tap av 13 seter mistet de konservative flertallet sitt, og britene fikk et såkalt «hung parliament». For å kunne regjere blir May trolig avhengig av det nordirske Democratic Unionist Party (DUP) og deres ti representanter i parlamentet.

Denne helgen reiste Mays sjefs-innpisker, Gavin Williamson, til Belfast for å begynne forhandlingene.

Han regnes ifølge Independent som en av partiets sentrale skikkelser, og hadde tidligere den viktige rollen som parlamentssekretær for daværende statsminister David Cameron.

Inntil nå har han vært relativt ukjent i britisk offentlighet. Mest berømt er han kanskje for å ha en tarantella som kjæledyr på kontoret sitt. Edderkoppen har han oppkalt etter en skikkelse fra gresk mytologi.

SVINGER PISKEN: Gavin Williams, her avbildet utenfor statsministerboligen 10 Downing Street i London, i januar i år. Foto: Glyn Kirk , AFP

– Jeg har hatt Cronus siden den var liten, så jeg har en veldig faderlig tilnærming til den. Jeg gir den samme omsorgen og kjærligheten til edderkoppen min som jeg gir til alle parlamentsmedlemmene, sa Williamson til Telegraph i fjor.

«En koalisjon av skrullinger»



Det spørs om Williamsons kjærlighet og omsorg blir tilstrekkelig i de tøffe politiske kampene som ligger an til å komme.

DUP tilhører ytre høyrefløy og regnes som svært reaksjonære. Partiet støtter brexit, men har et syn på abort, homofili og andre sosiale spørsmål som kan bli utfordrende for May.

Daily Mirror kaller samarbeidet «en koalisjon av skrullinger» og ifølge Independent har partiet et uavklart forhold til terrorister og voldelige ekstremister i konflikten i Nord-Irland.

Kan skape vansker i fredsforhandlinger



Lørdag kveld meldte Mays kontor at det var klart at DUP skulle støtte regjeringen i en såkalt «supply and confidence»-ordning, som innebærer at de stemmer med de konservative i de viktigste spørsmålene, inkludert budsjettet, men at de ellers står fritt til å stemme uavhengig.

Men søndag kom kontrabeskjeden: Forhandlingene om en slik avtale tas opp igjen tirsdag.

DUPs eventuelle inntreden i regjeringens maktgrunnlag kan uansett skape problemer for den skjøre freden i Nord-Irland.

Under den såkalte Langfredagsavtalen – hjørnesteinen i fredsforhandlingene – skal de probritiske unionstilhengerne dele makten med nasjonalistene, ledet av Sinn Féin.

Om forholdet bryter sammen skal regjeringen i London steppe inn, men nå som regjeringen er avhengig av unionstilhengerne stilles det spørsmål om denne nøytrale rollen kan opprettholdes.

– Historien har vist at allianser som dette alltid ender med tårer, sier Sinn Fein-leder Gerry Adams.

