Disse norske ordene vil britene lære seg

«Utepils», «drittsekk» og «harry» er blant de norske ordene som spås som noen av de skandinaviske ordene man bør legge merke til.

I fjor ble ordet «hygge» trendy i Storbritannia, og The Oxford Dictionaries hadde ordet blant sine nyord for 2016. Avisen The Guardian har nå også oppdaget de norske ordene «utepils», «drittsekk» og «harry».

Avisen har samlet en rekke andre ord fra både Norge, Sverige, Danmark og Finland som de mener man burde legge inn i sin «skandinaviske ordbok».

Les også: Skandinavisk «hygge»-trend inntar Storbritannia og USA (+)

«Gjenkjennbar, men eksotisk»



Avisen omtaler interessen for det skandinaviske, enten det er mote, interiør eller kultur, for «Scandimania». De skriver at måten man dermed adopterer alt ved kulturen kan fremstå både litt ekkelt, men ganske sjarmerende.

Dr. Jakob Stougaard-Nielsen, en dansklærer ved University College London, sier til avisen at interessen for det skandinaviske kommer fordi kulturen er «gjenkjennbar, men likevel eksotisk».

Stougaard-Nielsen mener at grunnen til at det er det skandinaviske som helhet som trekkes frem, er at alle de skandinaviske landene har vært gode på å utnytte omtalen som har vært. Så uavhengig av om opphavet er norsk, svensk, dansk eller finsk så tjener alle landene på at kulturen som helhet spres.

Drittsekk og utepils

Blant ordene på listen til avisen er også «drittsekk». Det samme ordet som danskene slet med å finne sin versjon av da «Skam» tok av i landet. NRK-serien, som har blitt solgt til flere land, blant annet USA, har også blitt omtalt i The Guardian tidligere.

Ifølge Store Norske Leksikon er hygge opprinnelig et norsk ord, men som utvandret til Danmark på 1800-tallet. Dermed har de fått æren for ordet i artikkelen, men avisen inkluderer koselig som den norske varianten.