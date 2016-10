Diane James trekker seg som UKIP-leder etter bare 18 dager

Partiet mister sin andre partileder på bare tre måneder.

I en uttalelse til den britiske avisen The Times bekrefter UKIP-leder Diane James at hun trekker seg.

James tok den 16. september over etter Nigel Farage, mannen som sto i bresjen for å få Storbritannia ut av EU. Han trakk seg imidlertid som UKIP-leder to uker etter brexit-avstemningen.

Nå, 18 dager senere, har også James trukket seg.



– Det har blitt klart at jeg ikke har tilstrekkelig autoritet, eller den fulle støtten til alle mine MEP-kolleger (i Europaparlamentet journ. anm.) og partimedlemmer for å gjøre de endringene jeg mener er nødvendig og som jeg baserte valgkampen min på, skriver James i en uttalelse til The Times.

Hun skriver at avgjørelsen er av både personlige og profesjonelle årsaker.

James sitter i EU-parlamentet og gikk inn i politikken etter 30 år i helsevesenet. Farage opplyste at han trakk seg fordi han ikke ønsket å bli karrierepolitiker.

– Under valgkampanjen sa jeg at jeg vil ha landet mitt tilbake. Nå vil jeg ha livet mitt tilbake, var meldingen fra Farage da han trakk seg for akkurat tre måneder siden.



Nå er spørsmålet hvem som skal ta UKIP videre.