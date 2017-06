Corbyn krever at Theresa May trekker seg

Etter to terrorangrep på kort tid, anklager Labour-leder Jeremy Corbyn regjeringen for uforsvarlige politikutt.

Valget i Storbritannia 18. april kunngjorde statsminister Theresa May at det blir nyvalg i Storbritannia 8. juni.



Hensikten er å sikre støtte og enhet foran de vanskelige Brexit-forhandlingene og at hun blir en folkevalgt statsminister.

May overtok da David Cameron trakk seg etter folkeavstemningen i fjor sommer.



Nyvalget kom som en overraskelse, fordi neste valg egentlig skulle være i 2020, og May tidligere har avvist på det sterkeste at hun ville skrive ut nyvalg.

I en tale søndag kveld kritiserte Labour-leder Jeremy Corbyn statsministeren for å ha nektet politiet og sikkerhetstjenestene ressursene de trenger for å beskytte britiske borgere.

Mandag går Corbyn enda lengre:

Han ber Theresa May gå av som statsminister, og viser til at politistyrken er redusert med 20.000 – til tross for advarsler om manglende sikkerhet.

Corbyn har allerede lovet at han vil ansette 10.000 nye politifolk dersom han vinner valget. Videre vil han ha en rapport om terrortrusselen fra britiske sikkerhetstjenester.

Yngve Kvistad kommenterer: Livet må gå videre

Storbritannia går til valgurnene førstkommende torsdag.

– Sterk leder



Mandag fortsatte den britiske valgkampen for fullt etter å ha blitt satt på pause som følge av terrorangrepet ved London Bridge.

Det første identifiserte offeret: Christine døde i kjærestens armer

I en tale i 12-tiden sa Theresa May at terroren den siste tiden viser at landet trenger en sterk leder.

– Det handler om hvilken leder man stoler på kan holde Storbritannia trygt, sørge for økonomisk sikkerhet og som vil kunne dra til Brussel om noen uker for å forhandle den beste avtalen i Europa fremover.

Hun ble imidlertid presset til å forsvare regjeringens sikkerhetspolitikk.

Ifølge Sky News er antall politifolk redusert fra 146.000 i 2010 til 127.000 i 2016. Antall bevæpnede politifolk har falt fra 6976 til 5639 i samme periode.

Da Sky News spurte om hun angrer på kuttene, viste May til at London-politiet selv har sagt at de har tilstrekkelige ressurser og at de har stor kapasitet innen antiterror.

– Vi har beskyttet politiets budsjetter knyttet til antiterror. Vi har også sørget for midler som har gitt en økning i antall bevæpnede politifolk siden 2015. Vi har beskyttet alle våre politibudsjetter, sa May.

Ny, dårlig måling



Samtidig viser en måling at De konservative står i fare for å miste flertallet i parlamentet.

Ifølge målingen fra YouGov ligger De konservative an til å få 305 seter i Underhuset. Partiet trenger 326 seter for å ha flertall.

Målingen er nok en dårlig nyhet for statsminister May foran valget førstkommende torsdag. Onsdag i forrige uke viste YouGovs måling at De konservative ville få 310 seter.

Da May overraskende utlyste nyvalg i april, antydet målingene at partiet hennes ville få inn 330 representanter.

Storbritannia-kjenner Jan Erik Mustad advarer mot å legge for mye vekt på tallene.

– Meningsmålingene har vært så sprikende, det var de også i forkant av Brexit-avstemningen og parlamentsvalget i 2015. Vi må ta alle målinger med en klype salt, sier Mustad, som er førstelektor ved Universitetet i Agder.

Lanserte tiltak



I går gikk May knallhardt ut mot militant islamisme. Hun lanserte en firepunktsplan mot terror som blant annet innebar større overvåkning av aktivitet på internett.

– Vi kan ikke la denne ideologien få fritt spillerom, og det er nettopp hva internett og de store selskapene som leverer internettbaserte tjenester tilbyr dem, sa May.

Se hele talen her:

Mustad mener Mays tale søndag ikke har virket til fordel for henne.

– Hun begynte å snakke om kriminalpolitikk umiddelbart etter et terroranslag. Man skal ikke slå politisk mynt på terror. Mange mente hun var litt for nærme å uttale seg politisk i etterkant av en hendelse, sier Mustad, som er i London for å følge innspurten.

Til tross for angrepene knyttet til nasjonal sikkerhet, tror Mustad at Corbyn snart vil komme tilbake til velkjente temaer.

– Han skårer ikke så høyt på sikkerhet. Han vil nok prøve å fokusere på helse, velferd, utdanning, statlige sektor og mer penger til politi, sier Mustad, som er på plass i Storbritannia for å følge innspurten.

Bakgrunn: Dette vet vi om terrorangrepet i London

– Ekte vare



Samtidig som YouGovs måling var dårlig nytt for De konservative, viser en måling fra ICM at partiet leder på landsbasis:

De konservative får 45 prosent, mot Labours 34 prosent. Ledelsen er imidlertid ett prosentpoeng mindre enn for en uke siden, ifølge The Guardian.

Men det britiske valgsystemet gjør at tallene ikke er direkte overførbare til hvilket parti som får flertall i Underhuset. Det skal velges 650 representanter fra like mange valgkretser.

Selv om Corbyn fortsatt ligger bak May på målingene, har forskjellen krympet markant de siste ukene.

– Det kan være noe med at han fremstår som ekte vare og autentisk. En del av de politiske forslagene synes å ha en veldig appell også for vanlige folk. Man ser på folkemøtene at han har et veldig gjennomslag, sa førstelektor Øyvind Bratberg ved Universitetet i Oslo til NTB før terrorangrepet fredag.