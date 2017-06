Corbyn hylles av Sanders etter valget

Lederen av Storbritannias Labour-parti, Jeremy Corbyn, hylles av Bernie Sanders etter valget.

Bernie Sanders gratulerte sin venstreving-kollega for det uventede sterke resultatet i det britiske valget, og sier i en uttalelse:

«Jeg gleder meg over å se Labour-partiet gjøre det så bra. Mennesker over hele verden står opp mot innstrammingspolitikk og massive forskjeller i inntekt og rikdom».

Uttalelsen ga Sanders til reporter Dave Weigel i The Washington Post.

Videre sier Sanders at:

«Mennesker i Storbritannia, USA og andre steder vil ha regjeringer som representerer folket, ikke bare en prosent. Jeg gratulerer Jeremy Corbyn for å ha gjennomført en veldig positiv og effektiv kampanje»

Corbyn har tidligere fredag uttalt at statsminister Theresa May må gå av etter det dårlige valgresultatet for Det konservative partiet. Han gjentok oppfordringen da han møtte pressen fredag formiddag. Labour-lederen sa videre at politikken har endret seg.

Bernie Sanders tapte kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat til Hillary Clinton i det amerikanske valget i fjor.

Forrige uke var den tidligere presidentkandidaten på besøk «over dammen» for å promotere sin nye bok, Our Revolution: A Future to believe in, som på norsk kan oversettes til; Vår revolusjon: En fremtid å tro på.

Ifølge Time, skal Sanders under en spørsmålsrunde, i forbindelse med promoteringen av boken i London, ha fått opplest en melding fra Labour-leder Corbyn. «Kan du ønske Bernie solidaritet og takk, og ønske han velkommen til Storbritannia. Og etter torsdag, kan han komme tilbake når jeg har dannet ny regjering?», skal ha vært beskjeden i meldingen.

Sanders skal ha besvart meldingen med: «Vær så snill å tekst Mr. Corbyn tilbake (og si) at det vil jeg mer enn gjerne».

Mange har sett likhetstrekk mellom de to politikerne, Corbyn og Sanders, og deres politikk har gått rett hjem hos mange unge velgere.

I Storbritannia er det ikke lenger inntekt og formue som skiller partienes velgere, men alder.

– Aldersskillet mellom velgerne av de to største britiske partiene er noe man har sett tendensen til ganske lenge, men Jeremy Corbyn som leder representerer virkelig generasjonsskillet for Labour, fortalte Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder til VG torsdag.

I forkant av valget var det rekordmange under 25 år som hadde registrert seg for å kunne avgi sin stemme.