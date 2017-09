Claire og døtrene var like ved terroren i London: Politiet gjennomsøkte skolen

Da Claire Østlie skulle levere døtrene på skolen fredag morgen, ble hun møtt av bevæpnet antiterrorpoliti.

29 personer er sendt til sykehus etter at en hjemmelaget bombe gikk av på T-banestasjonen Parsons Green sentralt i London fredag morgen.

Claire Østlie, som er bosatt i London sammen med sin norske mann, Marius Østlie, skulle levere de to døtrene Mille (8) og Ella (6) Østlie på skolen Parsons Green Prep School tidlig fredag morgen.

T-banestasjonen ligger ca. 10 minutters gange unna Mille og Ellas skole.

– Jeg tok med meg barna for å levere dem på skolen ved 08.30-tiden i dag da vi ble møtt av SO19-enheten til antiterrorpolitiet. De hadde fått meldinger om at gjerningspersonene bak bomben på T-banestasjonen hadde stukket av i retning av barnas skole, og at han hadde en kniv, forteller Claire til VG.

Familien fikk straks beskjed om å gå inn i gymsalen på skolen, mens politiet klarerte bygningen.

Bakrgunn: Politiet jakter gjerningsperson etter eksplosjon på T-bane i London

– Barna var urolige



Claire og de to døtrene holdt seg inne i gymsalen sammen med de rundt 200 elevene ved skolen, mens politiet gjennomsøkte hele skolebygning.

– Mange av barna var ganske urolige. Politiet måtte jo forklare oss hva som skjedde. At det var mulighet for at det var en mann i bygningen som kunne utgjøre en fare for andre, og det gjorde at flere ble veldig stresset, sier hun.

Noen av de eldste barna på skolen hadde også vært på T-banen der bomben gikk av fredag morgen.

– Vi måtte holde oss i salen til politiet hadde gjennomsøkt hele bygningen. Like etterpå bestemte skolen seg for å fortsette undervisningen som normalt, bare at barna ikke fikk lov til å forlate skolebygningen. Foreldrene ble sendt rett hjem. De forsøker å holde ting så normalt som mulig, forklarer Claire.

Ifølge NHS England er 29 personer skadet som følge av eksplosjonen. Ingen av dem skal ha alvorlige eller livstruende skader.

Blir ikke i London

Sjef for britisk antiterrorpoliti, Mark Rowley, uttalte i en pressekonferanse foran Scotland Yard ved 12.30-tiden fredag at eksplosjonen skyldtes en hjemmelaget bombe.

Kort tid etter eksplosjonen erklærte visepolitimester Neil Basu at hendelsen etterforskes som et terrorangrep.

Det er foreløpig uklart hva som ligger til grunn for at politiet etterforsker hendelsen som terror og om de har noen mistenkte i saken.

Da Claire dro fra døtrenes skole fikk de beskjed om at alle skolens innganger ville være beskyttet av væpnede vakter resten av dagen.

– Til de får tak i den rette personen må de opprettholde sikkerheten, sier Claire.

Døtrene har tidligere gått på skole både i Oslo og i den britiske hovedstaden, for å sikre at de lærer seg norsk. Familien har nettopp kommet tilbake til London etter å ha feriert i Oslo gjennom sommeren, og synes fredag morgen ble et tøft gjensyn med hjembyen. Ektemannen Marius Østlie var på jobbreise i USA fredag. Hendelsen er det femte i rekken av terrorangrep byens innbyggere har opplevd bare i år.

– Antallet terrorangrep har økt. Vi planlegger ikke å være her lenger enn til neste sommer. Vi vil ikke at barna våre skal vokse opp her. En ting er når du ser slike ting som dette på nyhetene, en annen ting er når du står midt oppi det, sier Claire.

Likevel er hun glad for at skolen valgte å gjennomføre undervisningen som planlagt fredag.

– Det er mange som blir veldig stresset av situasjonen. Du vet ikke hva du skal gjøre. Om du skal forsøke å leve normalt eller bare gjemme deg. Det er en del her som bare stenger seg inne i hjemmene sine og ser på nyhetene når slike ting skjer, sier hun.