Charlie (11 md.) får permanent opphold i USA

Kongressen i USA har gitt Charlie Gard permanent opphold i landet, slik at han kan få eksperimentell behandling.

Amerikanske politikere vil at den syke gutten Charlie Gard skal få fly til USA for å motta eksperimentell behandling for sin sjeldne mitokondriesykdom. Kongressen har derfor gitt Charlie lovlig og permanent opphold i USA.

SJELDEN: Hjerneforskeren Dr. Michio Hirano fra Columbia University Medical Center i New York har spesialisert seg på sjeldne genetiske sykdommer. Nå ønsker han å teste en eksperimentell behandling på Chare Gard (11 md.). Foto: , AP

Sykehuset Great Ormond Street i London sier at Charlie er blind, døv, ute av stand til å bevege seg og alvorlig hjerneskadd og mener han burde få «dø i fred». Foreldrene Chris og Connie ønsker å ta med gutten til USA, men har tapt både i britiske domstoler og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Lovendringen i USA kommer dagen etter at den amerikanske hjerneforskeren Dr. Michio Hirano og en ekspert fra Pavens sykehus i Roma besøkte sykehuset i London. Der forsøkte de å overbevise legene om at Charlie bør få en ny sjanse. Hirano har selv tilbudt å gi den eksperimentelle behandlingen «nucleoside bypass therapy», som skal forsyne Charlie med byggesteinene i DNA.

Både Donald Trump og pave Francis har tidligere uttrykt støtte til guttens foreldre.

Betyr ikke at Charlie får dra

Jeff Fortenberry, den republikanske representanten fra Nebraska, skrev følgende på Twitter på tirsdag:



Men lovendringen betyr ikke nødvendigvis at Charlie for lov til å reise over Atlanterhavet.

Høyesterettsdommeren Francis, som i forrige uke ga foreldrene 48 timer til å presentere nye bevis i saken, mener at sykehuset må godkjenne overføringen før han kan la Charlie reise til USA:

– Det ville vært helt feil at han fikk reise uten at jeg var involvert, sa Francis ifølge Daily Mail.



– Vår vakre baby-gutt er fortsatt stabil. Som Charlies kjærlige foreldre, gjør vi det riktige for vår sønn ved å undersøke alle muligheter, sier Charlies mor til den britiske avisen.



