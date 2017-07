Charlie (11 md.) får én siste sjanse

Foreldrene til den syke babyen Charlie Gard får presentere nye bevis for eksperimentell behandling.

– Når skal du slutte å lyve? skrek Chris Gard (33) under gårsdagens rettssak i britisk høyesterett, ifølge The Guardian.

Sønnen hans, Charlie, er født med en sjelden variant av en mitokondriesykdom som har gitt ham hjerneskader og gjort ham ute av stand til å se, høre eller puste. Kun 16 barn i hele verden antas å ha sykdommen, og det finnes ingen godkjent behandling.

Siden oktober i fjor, har Charlie blitt behandlet på sykehuset Great Ormond Street i London. Foreldrene ønsker å ta med gutten til USA for å gi ham eksperimentell behandling, men både sykehuset, britiske domstoler og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har sagt nei. De mener alle at gutten bør få «dø med verdighet».

I går ga høyesterettsdommer Nicholas Francis foreldrene 48 timer til å presentere nye bevis før neste høring på torsdag, melder The Guardian. Men bevisene må være «nye og kraftige» for å reversere dommen.

– Ti prosent sjanse for å overleve

Flere sykehus i USA og Italia har tilbudt seg å behandle den lille gutten, men det finnes ingen kur. Foreldrene hevdet i går at en amerikansk lege hadde gitt behandlingen en ti prosent sjanse for suksess.

– Ti prosent. Du ville gjort det hvis det var din sønn, ville du ikke? spurte moren Connie Yates (31) under rettssaken, ifølge CBS News.

KJEMPER TIL SISTE SLUTT: Charlies foreldre Chris Gard og Connie Yates vil fremdeles reise til USA for å gi sønnen eksperimentell behandling. De har fått støtte fra Trump, paven samt hundretusener av mennesker rundt om i verden. Foto: Eddie Keogh , Reuters

– Det er ikke en levende person som ikke ønsker å redde Charlie. Hvis det er nye bevis, vil jeg vurdere dem, svarte dommer Francis.

– Han er vår sønn. Vær så snill å hør på oss, bønnfalt moren.

Får støtte fra Trump og pave Francis

Charlie-saken har satt to hensyn opp mot hverandre: foreldrenes rett til å bestemme over eget barn og myndighetenes ansvar for dem som ikke kan tale sin egen sak. Det har satt følelser i sving.

350.000 signaturer og 1,3 millioner pund har blitt samlet inn for å gi den lille gutten eksperimentell behandling. Pave Francis har uttrykt at foreldre må få lov til å hjelpe sønnen, og president Trump har engasjert seg på Twitter:

Kan bli amerikansk statsborger

Den amerikanske pastoren og abortmotstanderen Jim Mahoney, som fløy til London for å følge rettssaken, fortalte pressen at kongressen i USA vil vurdere å gi Charlie statsborgerskap, ifølge The Guardian. Samtidig nekter han for å ha bidratt til å skape et mediesirkus rundt gutten.

– Situasjonen påvirker ikke bare Storbritannia, men hele verden, sa Mahoney

Dommer Francis forsøker å holde seg nøytral til all medieomtalen.

– Jeg kan ikke dømme på bakgrunn av tweets eller hva som blir sagt i pressen eller til pressen, uttalte Francis, ifølge The Guardian.



