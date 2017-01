Britiske medier: Brexit-forslag legges fram for parlamentet torsdag

Den britiske regjeringen kommer torsdag trolig til å legge fram et lovforslag for å starte brexit-prosessen, melder britiske medier.

Britisk høyesterett slo tirsdag fast at Storbritannia ikke kan innlede utmeldingsprosessen fra EU før saken er behandlet i Parlamentet.

Statsminister Theresa May har stått hardt på at regjeringen suverent kan utløse artikkel 50, som starter utmeldelsesprosessen fra EU. Regjeringen anket derfor saken inn for høyesterett.

– Høyesteretts avgjørelse er et prestisjenederlag for statsminister Theresa May, men jeg tror ikke det kommer til å forsinke selve utmeldelsesprosessen, sier Storbritannia-ekspert Øivind Bratberg, som er førstelektor ved Universitetet i Oslo.

Han betegner avgjørelsen som «en liten hump i veien» for statsminister Theresa May.

– Men det er en viktig avgjørelse fordi den gir et konstitusjonelt godkjentstempel om at Parlamentet skal være en del av utmeldelsesprosessen fra start til mål, sier Bratberg til NTB.

Han tror at May kan forvente seg mer motstand etter hvert som forhandlingene skrider fram.

Får flertall

Brexit-minister David Davis sier at forslaget som nå skal legges fram for Parlamentet, betyr at regjeringen raskt vil kunne gjennomføre sine planer og starte den formelle utmeldelsesprosessen innen utgangen av mars.

– Høyesterett har sagt sitt. Nå må Parlamentet gjøre som folket har bestemt – vi vil utløse artikkel 50 innen utgangen av mars. Nå går vi videre, tvitret utenriksminister og EU-motstander Boris Johnson.

Det er ventet at regjeringens forslag kommer til å bli vedtatt med et solid flertall i Parlamentet. De konservative har rent flertall, og BBC skriver at det eneste konservative parlamentsmedlemmet som har varslet at han vil stemme mot, er tidligere statsråd Kenneth Clarke.

Opposisjonslederen og EU-tilhenger Jeremy Corbyn sier at Labour ikke kommer til å stikke kjepper i hjulene for prosessen. Men partiet varsler samtidig at det vil kreve visse betingelser for hvordan prosessen framover skal foregå.

– Jeg tror det store flertall i Labour vil stemme sammen med regjeringen. De har alt å vinne på å stå samlet, men kan komme med tilleggsforslag. Dette for å ha noe å slå ned på senere når de virkelige slagene står, sier Øivind Bratberg.

Skotsk vrede

De elleve høyesterettsdommerne har også besluttet at det ikke er nødvendig at Skottland, Nord-Irland og Wales gir grønt lys for at brexit-prosessen kan innledes. Det har skapt harme, spesielt i Skottland.

Førsteminister Nicola Sturgeon sier at hun kommer til å holde en avstemning i den skotske nasjonalforsamlingen Holyrood uansett hva høyesterett har bestemt.

– Det blir klarere å klarere for hver dag at Skottlands stemme ikke blir hørt eller tatt hensyn til, sier Sturgeon, ifølge BBC.

Sturgeon har tidligere varslet at en ny skotsk folkeavstemning om uavhengighet rykker stadig nærmere.

