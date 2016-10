Britisk avis: Boris Johnson låst ute fra utenriksministerboligen

Storbritannias utenriksminister Boris Johnson skal fortsatt ikke ha tilbrakt en eneste natt i Chevening House, fordi forvalterne av eiendommen nekter å gi ham nøklene.

Den 115-roms store herregården Chevening House ligger i distriktet Sevenoaks, rundt 46 kilometer sørøst for London. Huset har i en årrekke blitt brukt av Storbritannias utenriksministre, både i offisiell og privat sammenheng.

Boris Johnson, som ble utnevnt som Storbritannias utenriksminister i juli, har imidlertid vært låst ute fra boligen i flere måneder, ettersom forvalterne av eiendommen nekter å overlevere nøklene til ham, skriver The Telegraph.

Årsaken er etter det avisen forstår uenighet rundt hvordan han skal dele den med to andre ministre.

UTENRIKSMINISTER: Boris Johnson har ennå ikke fått tilgang til Chevening House. Her er han avbildet på en pressekonferanse i Ankara 27. september. Foto: AP

Skal dele boligen



Statsminister Theresa May besluttet i juli at i tillegg til Johnson, skal også britenes handelsminister Liam Fox og minister for utmelding av EU, David Davis, få bruke boligen.

Selv om både de tre ministrene og statsministeren skal være tilfreds med planen, har eiendommens forvaltere fortsatt til gode å «fullt ut signere» avtalen, skriver den britiske avisen.

«Full tilgang»



Tre separate kilder opplyser til The Telegraph at utenriksministeren fortsatt har til gode å tilbringe en natt i herskapshuset, og Johnson skal ha uttrykt frustrasjon overfor sine venner for at han fortsatt ikke har mulighet til å invitere dem på besøk.

– Forsinkelsen skyldes at det ikke er avgjort hvem som skal bruke den, når og hvor, sier en venn av Johnson.

En talsmann for regjeringens kontor sier imidlertid at alle de tre ministrene har «full tilgang» til Chevening.

