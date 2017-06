Britene stemmer nå: Rekordmange har registrert seg

Det at rekordmange velgere har registrert seg før fristen kan være gode nyheter for Labour, men de fleste målingene spår en soleklar seier til Theresa May og De konservative.

FAKTA: 8. JUNI: HVA SLAGS VALG ER DETTE? Britene skal velge hvem som skal representere dem i parlamentet, altså hvem som skal styre landet. Alle registrerte velgere kan stemme på én kandidat fra sitt område. Partiet som får flest av de totalt 650 setene blir etter tradisjonen spurt av dronningen om å bli statsminister.

Klokken 08 norsk tid torsdag åpnet over 40.000 valglokaler dørene i Storbritannia. Ifølge BBC har 46,9 millioner velgere registrert seg før valget, rundt 500.000 flere enn det som var tilfelle i 2015.

Den første valgdagsmålingen er ventet like at lokalene stenger i 23-tiden norsk tid, mens det endelige resultatet trolig ikke er klart før fredag.

Etter at en måling onsdag viste et tilnærmet dødt løp mellom de to partiene, viser de siste målingene at De konservative leder med et gjennomsnitt på 43 prosent mot 36,5 prosent til Labour, melder The Telegraph.

May i ledelsen på målinger

En fersk måling fra ComRes gir attpåtil May en ledelse på 10 prosentpoeng, noe som ifølge The Independent ville utgjort den klareste seieren for De konservative siden Thatchers dager.

Samme avis gjør imidlertid et poeng ut av at rekordmange briter registrerte seg for å stemme før fristen i slutten av mai. 622.000 velgere ble registrert, nesten 100.000 flere enn den forrige rekorden som ble satt i forkant av EU-folkeavstemningen i fjor sommer.

Rundt to tredjedeler av disse var under 34 år, noe som ifølge avisen kan være gode nyheter for Labour, som historisk sett har vært avhengige av at unge briter bruker stemmeretten sin.

Andre medier spekulerer i om været vil få konsekvenser for valgdeltakelsen. Ifølge BBC er det varslet regn i store deler av Storbritannia torsdag.

De britiske meningsmålingene har ifølge NTB vist seg å slå feil ved flere anledninger tidligere, både under valget for to år siden, og under Brexit-folkeavstemningen i fjor sommer.

May vil bygge «et sikrere Storbritannia»

HVA ER DE TO STØRSTE PARTIENES HOLDNING TIL BREXIT? DE KONSERVATIVE: Theresa May ville egentlig ikke ut av EU, slik flertallet av Tory`ene. Nå jobber hun likevel for at flertallet skal få det som de ville. Hun har vist seg som en tøff forhandler i EU og sier at «ingen avtale er bedre enn en dårlig». Vil ha årlig netto innvandring ned til under 100.000.

LABOUR: Også arbeiderpartiet Labour drev kampanje for å bli i EU, men sier nå at utfallet må respekteres. Partiet er særlig opptatt av å holde på nære bånd til EU, og beskytte arbeidstagernes rettigheter etter brexit. De ser ikke på det å gå fra forhandlingene uten en avtale, som et mulig utfall. Ingen måltall for innvandring. (Kilde: BBC)

Theresa May brukte de siste to dagene før valget på en over 1600 kilometer lang reise der hun besøkte tradisjonelt Labour-velgende byer og valgdistrikter.

– Hvis vi får til Brexit ordentlig, kan vi bygge et mer blomstrende og sikrere Storbritannia, et Storbritannia hvis fremgang og muligheter kan deles av alle, sa May i en av sine siste appeller til velgerne, gjengitt av Reuters.

Hun har gjennom valgkampen beskyldt Labour-leder Jeremy Corbyn for å ville detonere en «skattebombe» som vil ruinere den britiske økonomien og at han vil ødelegge Brexit-forhandlingene, mens Corbyn selv beskylder May for å øke de sosiale forskjellene i landet.

Etter terrorangrepene i London og Manchester har landets sikkerhetspolitikk blitt et viktig tema i valgkampen. Vaktholdet rundt stemmelokalene er styrket og Corbyn oppfordrer britene til å ikke la seg skremme.

– Vi kan hedre ofrene etter disse grusomhetene ved å stemme i morgen, for å vise demokratiet at vi aldri lar oss kue av terror, og at håp kan overvinne frykten, sa Corbyn onsdag.