Brexit-bekymring preger valget i Storbritannia

LOCH NESS/ CLACTON-ON-SEA (VG) Når britene går til urnene i parlamentsvalget torsdag, stemmer de på den de tror vil lede landet stødig ut av EU. Det liker ikke alle de som ville forbli EU-borgere.

Torsdag 8. juni kalles britene til valgurnene for å stemme på hvem som skal styre Storbritannia fra parlamentet. Men briter flest har tankene i det som skal skje 11 dager etter valgdagen:

Da begynner brexit-forhandlingene om utmeldingen av EU.

VG I STORBRITANNIA: Nora Thorp Bjørnstad og fotograf Fredrik Solstad.

– Å få til en god brexit er viktigst for meg dette valget. Jeg må innrømme at jeg er blant de mange som stemte for å forlate EU, og som har fått litt kalde føtter. Nå er jeg bekymret for at utmeldingen ikke vil gå så smertefritt som vi trodde, erkjenner fotograf Roger Hawk overfor VG i byen Clacton-on-Sea på østkysten av England.

Velgere som Hawk er nettopp slike som den konservative statsministeren Theresa May har satt inn støtet for å vinne i valginnspurten. Brexit har blitt Mays fremste valgkampsak, og i kampanjevideoer minner hun ustanselig velgerne på at de bør stemme på partiet de mener at stødig og sikkert kan lede landet gjennom krevende forhandlinger med de 27 EU-landene.

Støter fra seg «remain»-siden

FAKTA: 8. JUNI: HVA SLAGS VALG ER DETTE? Britene skal velge hvem som skal representere dem i parlamentet, altså hvem som skal styre landet. Alle registrerte velgere kan stemme på én kandidat fra sitt område. Partiet som får flest av de totalt 650 setene blir etter tradisjonen spurt av dronningen om å bli statsminister.

De konservative har gjort det godt på målingene i vår, og på tross av at Labour har klatret på gallupen nå den siste uken, ser Mays retorikk ut til å ha virket godt blant dem som støttet en utmelding av EU.

Men mange av de 48 prosent av britene som stemte for å bli i den europeiske unionen, går nå ganske oppgitt til urnene. I Skottland ville et klart flertall av velgerne at Storbritannia skulle forbli et EU-land. Mays kampanje appellerer ikke til dem. I valgkretsen rundt Loch Ness i det skotske høylandet, er ikke statsministeren en populær dame.

ANGRER: Roger Hawk (62) i Clacton-on-Sea stemte for en Brexit, men nå er han redd for hva utmeldingen av EU vil lede til. Foto: FREDRIK SOLSTAD, VG

– Mays konstante snakk om brexit har gjort meg enda mer sikker på at hun aldri vil få min stemme. Den går til det skotske nasjonalistpartiet SNP, sier Robert Murray (62), mens han arbeider med å regulere trafikken på veiene rundt den sagnomsuste innsjøen.

HVORFOR ER VALGET NÅ? Det er bare to år siden forrige parlamentsvalg, så egentlig skulle ikke neste komme før om tre år. Men Theresa May ville vite at hun har folkets støtte før Storbritannia starter med forhandlingene om hvordan løsrivelsen fra EU skal foregå. Siden hennes parti har gjort det godt på målingene i vår, tok hun sjansen på at 8. juni vil gi henne en valgseier og et styrket mandat.

Her i Skottland har de konservative ingen sjanse mot nasjonalistpartiet. Her Murray står, er asfalten ny og fin, takket være EU-midler. Unionens støtte har kommet godt med i grisgrendte strøk i Skottland, forteller 62-åringen til VG.

– Jeg ville ikke ut av EU. Og nå tvinges vi, mot vår vilje, fordi vi styres av noen som sitter 600 engelske mil herfra, folk som lever i en helt annen virkelighet enn oss og som ikke har de samme utfordringene som vi har her, sier skotten oppgitt.

Sjansespill fra May

HVA ER DE TO STØRSTE PARTIENES HOLDNING TIL BREXIT? DE KONSERVATIVE: Theresa May ville egentlig ikke ut av EU, slik flertallet av Tory`ene. Nå jobber hun likevel for at flertallet skal få det som de ville. Hun har vist seg som en tøff forhandler i EU og sier at «ingen avtale er bedre enn en dårlig». Vil ha årlig netto innvandring ned til under 100.000.

LABOUR: Også arbeiderpartiet Labour drev kampanje for å bli i EU, men sier nå at utfallet må respekteres. Partiet er særlig opptatt av å holde på nære bånd til EU, og beskytte arbeidstagernes rettigheter etter brexit. De ser ikke på det å gå fra forhandlingene uten en avtale, som et mulig utfall. Ingen måltall for innvandring. (Kilde: BBC)

Den klare ledelsen som det konservative partiet hadde da statsministeren kom med nyheten om omvalg, har krympet betraktelig på flere målinger de siste ukene.

Trenden er klar: Etter at valgkampen begynte, har velgerne fått et bedre inntrykk av hennes rival Jeremy Corbyn fra Labour, mens Mays popularitet har sunket.

At May har vært med på å drive kampanjen mot at folk i år stemmer mer etter sin brexit-overbevisning enn noe annet, kan slå tilbake på May, sier Storbritannia-kjenner og førstelektor ved Universitetet i Agder, Jan Erik Mustad.

– Det er et sjansespill fra Theresa May at hun er så tydelig på å ville lede landet inn i en hard brexit, fordi det tross alt bare var et knapt flertall, 52 prosent, som i det hele tatt ville at landet skulle ut av EU. Det at så mange av britene hadde ønsket å forbli i EU, skulle egentlig tale for en myk brexit. Mays ekstreme tolkning av brexit kan derfor vise seg å slå tilbake på henne på valgdagen, sier Storbritannia-eksperten til VG.

