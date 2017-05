Børsnotert selskap styrer kommune

BARNET (VG) Snart går britene til valgurnene igjen. Men i kommuner som Barnet spiller det ikke så stor rolle hvem du stemmer på lenger. Her er kommunale tjenester overtatt av et børsnotert selskap.

Da Barnet kommune utenfor London tok i bruk forretningsmodellen til billigflyselskaper som Easy Jet og Ryanair for å spare penger, ble det bråk.

– Jeg savner fortsatt bevis for at de har spart penger på dette, sier John Dix, en lokal næringslivsleder som har gått gjennom kontrakten kommunen har skrevet under på.

Privatiserte det meste



FAGFORENINGSLEDER: Helen Davis i UNISON. Foto: Nina E. Rangoy

I Barnet har man fusjonert og latt private overta en lang rekke tjenester for byens innbyggere: Funksjonshemmede, kommunale jurister, gravsteder og begravelser, IT, HR, finans, lønn og pensjon, helse og miljø og byplanlegging er noen av de områdene som nå styres av, eller sammen med, det børsnoterte selskapet Capita.

Selv de tjenestene det er lovfestet at det offentlige må stå for, fant de en løsning på.

Sammen med Capita laget de et eget selskap der noen kommunalt ansatte også jobber, slik at de kan ta på seg den kommunale hatten når de for eksempel kommer med hygienepålegg til restauranter, inspeksjon av nybygg også videre.

– Min store frykt er at de skal gjøre det samme med for eksempel barnevern. Tenk deg at penger skal styre noe som er så sårbart, sier Helen Davis, sosialarbeider og gruppeleder i fagforeningen UNISON i Barnet.

Nyvalg 18. april kunngjorde statsminister Theresa May at det blir nyvalg i Storbritannia 8. juni. Hensikten er å sikre støtte og enhet foran de vanskelige Brexit-forhandlingene og at hun blir en folkevalgt statsminister. May overtok da David Cameron trakk seg etter folkeavstemningen i fjor sommer. Nyvalget kom som en overraskelse, fordi neste valg egentlig skulle være i 2020, og May tidligere har avvist på det sterkeste at hun ville skrive ut nyvalg.

– Det er ikke bare tjenestene du mister, men selve demokratiet, sier Rog Tichborne.

Han driver Londons største uavhengige musikkstudio, bor i Barnet og er en av dem som har brukt mye tid på å opplyse om og protestere mot privatiseringen i Barnet.

– Det er ikke lenger våre folkevalgte som driver kommunen, og ingen vet hvem som er ansvarlige for hva lenger. Uansett hvem vi stemmer på ved valg, er det Capita vi får, sier Tichborne, og fortsetter:

– Prøver du å ringe noen ansvarlige i kommunen, blir du enten satt over til ett av de mange kundesentrene,som har overtatt kommunikasjonen, eller du får snakke med noen som sier at akkurat den delen av kontrakten har ikke de ansvar for. Dessverre.

Kontrakten er på ti år.

TA TILBAKE MAKTA: Forsker Simon Parker har skrevet bok å ta tilbake makten gjennom å gjeninnføre et virkelig lokaldemokrati, der politiker snakker om saker folk er opptatt av, og holdes ansvarlig for sine avgjørelser. Foto: Nina E. Rangoy

Easy Jet-modellen Easyjet-modellen er at du kun får et minimum av kommunale tjenester som basis. Alt utover det må du betale ekstra for, akkurat som du betaler for sete, bagasje og mat på fly. For eksempel må du betale for å få kommunale byggesøknader behandlet raskere. Har du ikke penger, må du vente. Prosjektet ble først døpt Easy-Barnet, men ble så upopulært at de endret navn til OneBarnet. De fleste kommunale tjenestene er nå spredd mellom samlesteder i andre kommuner og distrikter, og det børsnoterte selskapet Capita.

Antidemokratisk



– Privatisering i seg i seg selv er ikke problemet. Demokrati handler om hvordan avgjørelser tas. Private firma må gi samme rett til innsyn og åpenhet som kommunen, når de leverer offentlig pålagte tjenester. Det dumme med lange kontrakter, er at de hindrer fornyelse, innovasjon og fleksibilitet, sier Simon Parker, forsker og forfatter av boka «Taking Power back», som handler om behovet for fornying av lokaldemokratiet.

Parkeringsvakt Emmanuel tråler gatene i Barnet på jakt etter regelbrytere. Han får sine 9,75 pund (107,5 kroner) i timen fra et privat selskap, selv om han jobber for kommunen.

Han har på seg en GPS som gjør at de kan følge hans bevegelser hele arbeidsdagen.

– Det er mye snakk om jobben vår, for selskapene som «eier» oss blir stadig kjøpt opp av andre, og lønninger og betingelser endrer seg. Også er det stadig trussel om nedbemanning, forteller han.

OFFENTLIG OG PRIVAT: Emmanuel jobber som parkeringsvakt for en eksternt firma - som jobber for kommunen i Barnet. Slik fungerer de fleste tjenester i denne kommunen. Foto: Nina E. Rangoy

Mest sentraliserte land



Storbritannia er det mest sentraliserte landet i den vestlige verden. For hvert pund som kommer inn i skatt, kontrolleres og fordeles 91 pence av sentrale myndigheter. Siden 2010 har de hatt store innsparingsprogrammer som særlig har rammet kommunene hardt.

Inntektene til lokale myndigheter har gått ned med 37 prosent siden 2010, og er forventet å falle betydelig mer de nærmeste årene. Mange kommuner vil oppleve bortfall av inntekt på over 60 prosent innen 2020.

– Så noe måtte jo gjøres. Men det å etterligne billig-flyselskapenes modell løser ingenting, sier Roger Tichborne.

BEKYMRET: Søppelmann Douglas Shrubb har jobbet for kommunen i mange år, og er stadig redd for at han skal bli oppsagt. Foto: Nina E. Rangoy

Lukket

Han påpeker at flere deler av kontrakten er unntatt offentlighet, og at det er liten grunn til å tro at de folkevalgte skjønte konsekvensene av det et kobbel av profesjonelle forretningsadvokater i Capita presenterte dem. Han har ikke sett dokumentasjon på at privatiseringen faktisk har ført til sparte utgifter for det offentlige.

– Politikk flytter seg lenger og lenger bort fra folk. Sentralisering virker godt når det er enkle spørsmål som ikke angår folks liv direkte. Men når det blir snakk om helse og fattigdom blir det personlig og komplisert. Vi har gått fra politikk til marked, og fra lokal til sentral, sier Parker.

Han mener folk generelt er politisk desillusjonert og at reduksjon av lokal makt har bidratt sterkt til det.

– Folk stoler ikke lenger på sentrale politikere, men verdsetter mennesker og saker som er nær dem. Staten er langt borte, og opptatt av abstrakte ting som flyktningkrisen, økonomi og brexit. De snakker ikke om det folk er opptatt av, som er gode skoler, veier, en benk i parken, det som er folks valg i hverdagen. Politikk er blitt som en tilskuersport, der 99.9 prosent av dem som er med sitter på tribunen og jubler eller hyler, sier Simon Parker.