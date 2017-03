Angrepet i London: Dette har skjedd

En politimann er knivstukket, to personer er skutt og flere skadet i det Scotland Yard omtaler som et terrorangrep ved parlamentsbygningen i London.

15.30 kommer de første meldingene inn til politiet om en skyteepisode utenfor det britiske parlamentet.

* Reuters fotograf på stedet observerer to personer som er skutt utenfor parlamentet, samt et dusin personer som ligger skadet ved broen utenfor bygningen.



* London-politiet bekrefter at det har vært en hendelse der skytevåpen var involvert.

* En politimann er knivstukket inne i parlamentet. Tilstanden til vedkommende er ukjent.



* AP får opplyst at én mistenkt angriper er skutt av politiet utenfor parlamentet.

* Flere journalister og politikere skriver på Twitter at også en bil har meid ned folk på Westminster-broen.

* I en uttalelse sier Scotland Yard at de etterforsker hendelsen «som et terrorangrep inntil vi hører noe annet».

* Det britiske parlamentet er låst ned, og et møte i underhuset er avbrutt som følge av hendelsen.

* Downing Street bekrefter 16.20 at statsminister Therese May er uskadet og bragt i sikkerhet.



PS! I dag er det ett år siden terrorangrepet i Brussel, der 32 ble drept og flere hundre skadet.