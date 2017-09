22 skadet etter eksplosjon på T-banen i London - etterforskes som terror

22 personer er sendt til sykehus etter at en hjemmelaget bombe gikk av på T-banestasjonen Parsons Green i London fredag morgen.

Ifølge NHS England er 22 personer skadet som følge av en eksplosjon. Ingen av dem skal ha alvorlige eller livstruende skader.

Dette bildet ble publisert av en passasjer som var på T-banen ved stasjonen Parsons Green i London, hvor det skal ha vært eksplosjon. VG har fått tillatelse til å gjengi bildet. Foto: , RRigs / Twitter

– Vi ser nå at dette var en detonasjon av en hjemmelaget bombe, sa nestkommanderende politibetjent Mark Rowley i en pressekonferanse foran Scotland Yard ved 12.30-tiden fredag.

«Nestkommanderende politikonstabel Neil Basu har erklært at hendelsen er et terrorangrep», skriver antiterror-enheten ved Metropolitian police i en uttalelse.

Ifølge The Guardian har politiet uttalt at sprengladningen bare delvis gikk av, og at videre undersøkelse av gjenstanden har ført til konklusjonen om at gjenstanden var ment å skape en større eksplosjon.

Oppfordrer folk til å holde seg unna



Stasjonen er stengt av og store mengder mannskaper fra nødetatene i London jobber på stedet. Ifølge Metros reporter på stedet har flere fått brannskader i ansiktet etter en eksplosjon inne i en T-banevogn. Den samme reporteren beskriver en eksplosjon fra en hvit bøtte med en handlepose.

Politiet anbefaler publikum å holde seg unna området. Deres bombegruppe er på stedet.

Storbritannias Statsminister, Therese May, omtalte også hendelsen som et terrorangrep på Twitter fredag.

– Mine tanker går til dem som er skadet ved Parsons Green og hjelpepersonell som gjør en modig innsats etter denne terrorhendelsen, skriver hun.

En passasjer forteller på Twitter at en brennende gjenstand ble kastet inn i vognen og at de måtte hive seg ut av døren. Dette er ikke bekreftet av politiet.

Ambulansetjenesten opplyser at de jobber for å få oversikt over skadeomfanget. De har blant annet sendt sin en spesialgruppe for farlige situasjoner til stedet.

ETTERFORSKES SOM TERROR: Store mengder mannskaper fra nødetatene i London jobber ved T-banestasjonen Parsons Green, der politiet mottok melding om en hendelse klokken halv ni fredag morgen. Foto: Luke Macgregor , Reuters

– Lar oss ikke skremme av terrorisme

Londons borgermester, Sadiq Khan, skriver i en uttalelse fredag morgen at Storbritannias hovedstad ikke vil la seg true av terrorister.

– Innbyggerne i byen vår fordømmer på det sterkeste de heslige individer som forsøker å ty til terror for å skade oss og ødelegge vår måte å leve på. Som London har vist gang på gang vil vi aldri bli beseiret eller skremt av terrorisme, skrev Khan.

Videre opplyser han om at han har nær kontakt med politiet og andre redningsetater som jobber på stedet. Khan skal også møte statsminister May i regjeringens krisekomité (COBRA) fredag ettermiddag.

– Jeg oppfordrer alle byens innbyggere til å leve så normalt som mulig, skrev Khan videre.

OPPFORDRER TIL RO: Londons borgermester Sadiq Khan fordømmer angrepet på Parson Green, og oppfordrer byens innbyggere til å leve som normalt. Her fra august i år. Foto: Matthew Childs , Reuters

– Vet ikke om nordmenn er berørt

Under en pressekonferanse med avtroppende utenriksminister Børge Brende fredag, kommenterte statsminister Erna Solberg angrepet i London.

– Vi er selvsagt triste for at vi nok en gang opplever en hendelse som etterforskes som terror. Våre tanker går først og fremst til dem som er rammet og hele det britiske samfunnet som opplever ulike terrorhandlinger gang på gang, sa Solberg.

Hun understreker at de så langt ikke vet om noen nordmenn er berørt av hendelsen.

– Det må vi komme tilbake til, sa Solberg.

USAs president Donald Trump gikk også ut og fordømmet angrepet på Twitter fredag.

– Enda et terrorangrep i London gjennomført av taper-terrorister. Dette er syke og demente mennesker som Scotland Yard hadde under lupen. Vi må være proaktive! twitrer Trump.

Fraråder spekulasjoner

Storbritannias utenriksminister Boris Johnson ber folk forholde seg rolige etter hendelsen på T-banen i London, og fraråder spekulasjoner om hva som har hendt.

– Informasjonen jeg sitter på er begrenset, og det er veldig viktig ikke å spekulere for øyeblikket, sier Johnson til Sky News.

Han ber folk fortsette dagen på så normalt vis som de kan, skriver NTB.

Det skal ifølge Metro ha oppstått panikk på grunn av røykutviklingen.

Ifølge AP blir passasjerer ført ut via T-banesporene på stedet.

Transportpolitiet oppfordrer folk til å holde seg unna. Togene mellom Earl's Court og Wimbledon på District Line er innstilt, opplyser Transport for London, som drifter banen.

– Vi ber alle om å forbli årvåkne og melde all mistenkelig oppførsel til oss, skriver transportpolitiet på Twitter hvor de oppgir et telefonnummer som folk kan sende sms til eller ta kontakt med dem på telefon.

Brannvesenet i London opplyser at de har seks brannbiler, to redningsteam og 50 brannmenn på stedet.