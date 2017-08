18 personer dømt i massiv overgrepssak i Storbritannia

Ofre helt ned i 13-årsalderen fikk alkohol og narkotika før de ble utsatt for overgrep. Til sammen har britisk politi funnet flere hundre ofre i et komplisert nett av overgrepssaker.

Politiet i Newcastle kunngjorde resultatet av rettssakene der de 18 ble dømt i en pressemelding onsdag.

De er dømt for å ha deltatt i det som omtales som et «grooming»-nettverk der unge, sårbare kvinner ble gitt alkohol og narkotika – enten i bytte mot sex, eller for å slå dem ut – før de ble utsatt for overgrep. Flere av kvinnene skal ha hatt tillitsforhold til mennene som forgrep seg på dem.

Totalt er 17 menn og én kvinne dømt i til sammen fire rettssaker for nesten 100 lovbrudd – inkludert voldtekt, menneskehandel og narkotikaforbrytelser.

I disse fire sakene er det mer enn 20 fornærmede kvinner mellom 13 og 25.

Sårbare ofre fikk designerdop



– Seksuell utnyttelse av sårbare mennesker er etter min mening vår generasjons store utfordring. Det er en enorm oppgave vi har foran oss. Til nå er denne saken den mest komplekse etterforskningen i dette politidistriktets historie, og den er ikke over ennå, sier politimester Steve Ashamn i Northumbria-politiet i pressemeldingen.

Ifølge The Guardian argumenterte aktoratet for at ofrene ble valgt ut fordi det var mindre sannsynlig at de ville gå til myndighetene, på grunn av omstendighetene de var i.

I rettssakene fikk juryen høre fra ofre som fortalte hvordan de fikk blandinger av forskjellige rusmidler, inkludert alkohol, cannabis og det syntetiske designerdopet mefedron.

– Avskyelige individer



En 18-åring fortalte hvordan hun i april 2014 sovnet i mefedron-rus, og våknet opp i en seng med voldtektsdømte Habibur Rahim (34), uten bukser. Han hadde blokkert døren med et klesskap, og fortalte henne at han hadde hatt sex med henne.

Han hevdet i retten at kvinnene som vitnet mot ham var løgnere, at politiet var rasister og at han var et offer, ifølge The Guardian.

– Vi trenger tunge sanksjoner som virker klart avskrekkende og gir passende straff til de avskyelige individene som har sårbare som sitt bytte, sier politimesteren.

En kvinnelig konduktør fortalte retten om hvordan en av de dømte mennene, Badrul Hussein (37), hadde reagert da han ble tatt uten gyldig billett.

– Alt hvite kvinner er godt for, er én ting. For menn som meg å knulle og bruke som søppel. Det er alt kvinner som deg er godt for, skal han ha skreket til henne.

– Ikke noe politisk korrekthet



De 17 mennene har bakgrunn i andre land, deriblant Bangladesh, Pakistan, India, Iran og Tyrkia, ifølge The Guardian.

– Det har ikke vært noen politisk korrekthet her. Dette er forbrytere, og vi har ikke nølt med å arrestere dem, eller gå etter dem med alle tilgjengelige midler, sier politimester Ashman

Han ber nå de forskjellige innvandrermiljøene i det britiske samfunnet å spørre seg selv om de gjør alt de kan for å utrydde overgrep av denne typen.

– Gruppene vi har jobbet med er dypt rystet av disse forbrytelsene, og vi har ikke blitt møtt med annet enn deres fulle støtte, understreker han.

278 ofre



De fire rettssakene er foreløpig siste ledd i et større politiarbeid i Nord-England, kjent under navnet «operation sanctuary». I løpet av dette arbeidet har politiet arrestert 461 mennesker og identifisert 278 ofre. 93 dømt hittil, med straffer på over 300 år til sammen, opplyser politiet.

Saken sammenlignes med overgrepsskandalen i Rotherham og Rochdale der over 1000 barn ble misbrukt.