Storbritannia hevder det er funnet spor etter nervegass på syriske ofre

Storbritannias delegasjon til OPCW hevder at det er funnet beviser for at en nervegass som sarin ble benyttet i Khan Sheikhoun i Syria tidligere i måneden.

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) har ikke offisielt bekreftet dette, men de britiske delegatene tvitret onsdag at det er funnet spor etter sarin eller en annen nervegass etter angrepet, som kostet 87 mennesker livet.

Ifølge britene opplyste OPCWs generaldirektør Ahmet Uzumcu om funnet onsdag, men den tyrkiske diplomaten har ikke selv bekreftet dette.

Üzümcü, som tidligere var tyrkisk generalkonsul i Aleppo i Syria, har vært generaldirektør i OPCW siden 2010.

Obdusert i Tyrkia

Flere av ofrene for angrepet mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun 4. april, ble sendt til Tyrkia for obduksjon.

Tyrkia hevdet alt to dager etter angrepet at det var funnet spor etter nervegassen sarin på tre av ofrene, men dette er ikke bekreftet av representantene fra OPCW og Verdens helseorganisasjonen (WHO) som var til stede under obduksjonen.

Analyse

Prøvene som ble tatt fra ofrene i Tyrkia, ble sendt til grundigere analyse ved OPCWs laboratorium i Haag, men resultatet er ikke offentlig kjent.

Både WHO og helsearbeidere fra Leger Uten Grenser (MSF) har tidligere konkludert med at ofrene for angrepet mot Khan Sheikhoun bar tegn på å være utsatt for nervegass eller stridsgass, men uten å spekulere om hvilke kjemiske stoffer det kunne være snakk om.

Stiller spørsmål

Sarin er en av verdens farligste nervegasser og er helt uten lukt og farge. Bare små mengder på huden gir krampaktige spasmer og lammer kroppens organer.

Enkelte har derfor stilt spørsmål ved hvordan redningsmannskaper og helsepersonell, som ikke benyttet hansker eller annet beskyttelsesutstyr, kunne ta seg av de angivelige sarin-ofrene uten selv å bli syke.

Vestlige land med USA i spissen anklager syriske regjeringsstyrker for å ha stått bak angrepet mot Khan Sheikhoun, mens regimet i Damaskus og deres fremste allierte Russland hevder at gassen kom fra et av opprørernes våpenlagre som ble truffet.