Storbrann i høyblokk i London

Over 200 brannfolk kjemper mot flammene etter at det brøt ut en kraftig brann i en boligblokk. Politiet bekrefter at flere er skadet.

Bilder og videoer fra stedet viser hvordan den ene siden av blokken på 27 etasjer er fullstendig overtent. Ifølge brannvesenet brenner det fra andre etasje - og helt til toppen av bygningen, som ligger i nærheten av Notting Hill.

Vitner forteller om kaotiske scener på stedet. Flere sier at de har hørt rop om hjelp fra bygningen, og det fryktes nå at folk er fanget, skriver The Guardian.

Bygningen består av 120 leiligheter, og ifølge BBC har øyenvitner sagt at de har sett lys, som kan være lommelykter, som blinker på toppen.

Dette er ikke bekreftet av London-politiet. De skriver imidlertid at «flere personer behandles for ulike skader», og at de jobber med å evakuere beboere.

Beboer George Clarke forteller at han løp ut så fort han kunne da han våknet av brannalarmen.

– Jeg står hundre meter unna og er dekket i aske. Det er hjerteskjærende, jeg har sett noen som forsøker å lyse med lommelykt fra toppen, og de kommer seg jo ikke ut, sier han til Radio 5 Live.

Brannvesenet fikk melding om brannen ved 01-tiden natt til onsdag, og omtrent 200 brannfolk og 44 brannbiler er på stedet.