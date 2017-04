Stor politiaksjon pågår i Sverige etter at ung jente ble kidnappet

Det pågår en intens politijakt sør i Sverige etter at en 15 år gammel jente ble kidnappet tirsdag ettermiddag. Alle bilene som kjører over Øresundsbroen blir sjekket.

Aftonbladet skriver at politiet jakter en eller flere personer etter at en ung jente skal være mistenkt kidnappet sør i Sverige. Ifølge avisen mistenker politiet at mer enn en person står bak.

Svensk politi bekrefter at det dreier seg om en 15 år gammel jente. En slektning av jenta meldte fra til politiet i ett-tiden om at hun ble kidnappet fra en skole i Karlskrona.

Rundt klokken fem skal imidlertid jenta som ble mistenkt å være kidnappet, blitt funnet på et toalett på en jernbanestasjon i Landskrona. Ingen personer er foreløpig pågrepet.

Alle som reiser fra Sverige til Danmark over Øresundsbroen blir kontrollert av svensk politi. To kjørefelt ble stengt av. Politiet har også satt inn helikopter i jakten.