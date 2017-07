Større jordskjelv registrert i Tyrkia og Hellas – minst to drept

Jordskjelvet er merket både på Kos Rhodos og Bodrum i Tyrkia, ifølge VG-tipsere. Ifølge AFP har minst to mennesker mistet livet.

Et jordskjelv på 6,7 på Richters skala er registrert ved Bodrum sør-vest i Tyrkia, melder USGS. To andre skjelv på 4,7 og 4,4 er målt like ved øya Kos. Jordskjelvene fant sted henholdsvis klokken 1.23, 1.31 og 1.52 lokal tid, ifølge USGS.

Det sterkeste ble målt klokken 1.31. Ifølge nyhetsbyrået AFP er to meldt omkommet i Hellas.

VG får natt til fredag flere henvendelser fra nordmenn på Kos og Rhodos som sier de har merket et jordskjelv. Det fortelles også om skader på mennesker og bygninger.



EMSC: Unngå strender



Ifølge det europeiske seismologiske senteret EMSC er det følt minst fem skjelv i kveldstimene rundt og i Tyrkia.

– En liten tsunami er bekreftet. Unngå strender i området, men dere er trygge på høyere høyder, tvitrer EMSC.

Lars Davidsen (23) fra Sandefjord sier til VG på telefon at han og flere kamerater satt i bargaten på Kos da de merket jordskjelvet.

– Bakken ble som gele, og vi så at toppen av flere bygninger raste ned. Flere personer ble truffet av steinblokkene. Vi blir bedt om å bevege oss opp i høyden, sier han til VG.

– Så flere hardt skadede



Jan Erik Stensrud, som jobber med West bar på Kos, forteller til VG at han hørte et voldsomt smell og at en vegg i baren plutselig raste ned.

ØDELEGGELSER: Det er fortsatt uklart hvor store ødeleggelser og skader som har oppstøtt som følge av skjelvene. VGs lesere sender fortsatt inn bilder av sammenraste bygninger, som her på Kos. Foto: VG-tipser/Lars Davidsen

– Alt i hyllene falt over meg. Da vi dro ut så vi flere hardt skadede mennesker i gatene. Jeg så flere mennesker som kunne være døde i gatene. Jeg prøvde å gi førstehjelp til flere, sier Svendsrud, som forteller at han har sett flere bygninger som har rast sammen.

– Nå prøver vi å ta bare på hverandre.

I Bodrum: – Hele byen er mørklagt



Tilstanden på Rhodos virker å være mindre alvorlig enn på Kos, mener vitner VG har snakket med. Kai Sagen, fra Kirkenær i Hedmark, er på Rhodos og forteller at han følte et lite skjelv og at han ikke har sett noen skader.

Pål Jahren sier han merket et skjelv og sier at ting flyttet på seg. Magnus Ruud fra Bærum forteller at han var i bargaten på Rhodos, men at han ikke merket skjelvet. Han forteller at bargaten nå har åpnet igjen.

Karoline Ruud (25) fra Lørenskog er i Bodrum i Tyrkia på ferie med sine foreldre, og forteller til VG at hun lå på sengen på hotellrommet og så på film da hun kjente det første skjelvet.

– Jeg tok med meg lakenet mitt og løp opp i etasjen over for å få foreldrene mine ut. Mens skjelvet pågikk løp vi ut på gaten. Hotellet er rett ved strandkanten, og nå sitter vi over hundre mennesker ute på gaten. Noen i bare undertøyet. Hele byen er mørklagt, men jeg kan ikke se noen tydelige skader på bygninger herfra. Alle er evakuert fra hotellene i nærheten. Det har kanskje vært ti etterskjelv i etterkant av det første, sier hun til VG.