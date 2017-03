Tidligere ustraffede pågrepet for dobbeltdrap i Stockholm-forstad

Tre tidligere ustraffede unge menn er fengslet for det groteske drapet på et ektepar i Stockholm-forstaden Hallonberg tirsdag morgen.

Politiet kjenner ikke motivet for drapene, men ektemannen skulle vitne i en drapssak hvor en venn av de tre pågrepne sto tiltalt.

Alle tre nekter straffskyld.

Politiet: 12 gjengkonflikter herjer Stockholm

Usikker gjengtilhørighet

De tre kan i utgangspunktet ikke knyttes direkte til gjengkriminalitet, men politiet utelukker ikke dette:

– Erfaring viser at disse gruppene utnytter yngre personer som vil inn i gruppen eller klatre i hierarkiet, sier politietterforsker Gunnar Appelgren, som samordner politiets prioriterte oppgaver i Stockholms-området.

Les også: To menn skutt utenfor Stockholm

Det var litt over klokken ni tirsdag morgen at flere menn trengte seg inn i en leilighet i Hallonberg, hvor en mann på 39 og hans kone på 41 bodde. Kvinnen ble stukket til døde på stedet, mens mannen klarte å flykte ut på gaten og varsle politiet. Han ble imidlertid nådd igjen og også han stukket til døde samtidig som første politipatrulje ankom stedet.

FUNNET PÅ GATEN: 39-åringen forsøkte å flykte, men ble nådd igjen på gaten og stukket til døde. Han skulle vitne i en drapssak. Foto: SÄNNÅS PER-OLOF / Aftonbladet / IBL Bildbyrå

Svensk kriminolog: Skyldes gamle politiske feil

Drepte drapsvitne

De tre ble pågrepet senere på dagen, sammen med en 15-åring, som senere ble løslatt. Ifølge politiet er ytterligere en person mistenkt for dobbeltdrapet.

Malmö: Politimester ba innbyggerne om hjelp

Motivet for drapene er fortsatt ukjent, men ifølge politikilder Aftonbladet har, kan ektemannen ha vært hovedmålet for angrepet. Dette fordi han var vitne i en drapsetterforskning hvor venner av de nå pågrepne er mistenkt for drap.

De tre pågrepne er 16, 20 og 21 år gamle, og synes ikke gjengkriminelle, ut fra rullebladet. Eldstemann var mistenkt for naskeri i 2013, men slapp med påtaleunnlatelse. De to andre er ustraffet. Alle bor i Hallonbergen.

Grovt og uorganisert

Politiets Gunnar Appelgren vil ikke uttale seg spesifikt om dette drapet, men viser til at yngre som vil inn i kriminelle gjenger, gjerne utnyttes til kriminalitet som å stjele kjøretøy, levere våpen. Han viser blant annet til et dobbeltdrap i en spilleklubb i Södertälje.

Han vil ikke beskrive disse svenske gjengene som grov organisert kriminalitet, heller som grov uorganisert kriminalitet:

– Disse personene er en effekt av grov organisert kriminalitet, som internasjonal narkotikasmugling. Men de befinner seg langt ute i systemet og selger narkotika og bruker våpen. Det er ikke velorganisert, det er ekstremt grov og voldelig kriminalitet, men organisasjonsgraden er lurvete, sier han til Aftonbladet.