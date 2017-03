Svensk krimprofessor: - Gjengvolden skyldes ikke for stor innvandring

Den omfattende gjengvolden og drapsbølgen som ryster Sverige, skyldes ikke for stor innvandring, ifølge en professor i kriminologi.

– Den ekstreme gjengvolden i Sverige skyldes gamle politiske feil. Men nå må vi gå inn med store politiressurser for å slå dette ned.

Dette sier den svenske eksperten på gjengkriminalitet, Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi ved Stockholms Universitet til VG.

STORT SVENSK PROBLEM: – Dette er banditter, vi må inn med store politiressurser, gode politifolk. Senere må vi rette opp vårt forhold til de som bor i disse bydelene, sier professor i kriminologi Jerzy Sarnecki. Foto: Jan Johannessen , VG

– Dette er et svært alvorlig problem i Sverige, som kanskje er kjent fra blant annet USA, men som hittil har vært ukjent i Norden. Og det akselererer.

Ikke innvandringens skyld

– Skyldes dette at Sverige har hatt for høy innvandring?

– Nei. De som skyter, er ikke de som kom inn, men barna. I Sveriges befolkning består nå 17 prosent av folk som er født utenfor Sverige. Tar vi med barna, utgjør denne gruppen en tredel av den svenske befolkningen. Og husk at de som skyter – utgjør bare en promille av dette. Husk også at vi i 1989 hadde flere drap i året enn vi har nå, og da hadde vi færre innvandrere. Men det er delvis et integreringsproblem, sier Jerzy Sarnecki.

Fattige innvandrere

– Det handler om disse fattige innvandrerne – 2.-generasjons innvandrere – som har vokst opp under vedvarende mangel på skolegang og utdanning, under dårlige økonomiske kår og som nå står helt utenfor samfunnet. Disse har nå blitt veldig voldelige og brutale og løser konflikter med vold.

– Dette er ikke et allment voldsproblem i Sverige, men det knytter seg til noen bydeler i Stockholm, i Malmö og i Göteborg, som alle er sterkt innvandrerdominert. De som i dag utøver vold, er ikke selv innvandrere, men barn av innvandrere som kom hit for tyve år siden. Det som har skjedd, er at disse har vokst opp med dårlige kår, med manglende skolegang, uten håp om å få seg arbeid, og til slutt har dette utviklet seg til små grupper hvor man altså løser ting med vold.

Drapsspiral

Voldsutøvelsen kan være relatert til narkokriminalitet, eller til personlige konflikter i gjenger eller mellom gjenger, mener Sarnecki.

– Og enhver ekstrem voldshandling leder alltid til nye ekstreme voldshandlinger. Skyter du en som står meg nær, så skyter jeg igjen – en som står deg nær. Dette er en svært alvorlig situasjon.

Kriminologi-professoren mener at det svenske samfunnet må reagere på to måter:

– Dette er jo banditter som må pågripes og fremstilles for domstol og straffes. Men på lang tid må vi opprette et bedre forhold til de som bor i disse bydelene. Det er deres barn som dør, det er deres biler som blir brent. Vi trenger en lang prosess, vi trenger å gjøre noe med arbeidsledigheten, gi mødrene tilstrekkelig hjelp blant annet.

Må gjøre noe



Den svenske krimforfatteren og professoren i kriminologi Leif GW Persson fordømmer politiets innsats mot gjengkriminaliteten – og avviser at det ikke går an å punktmarkere folk:

– Vi har latt disse bajasene ta over. Nå er det på høy tid å se til å få gjort noe. Vi må punktmarkere disse individene. De er ikke så mange, men de lever på kriminalitet som ofte er ganske grov. Da gjelder det å overvåke dem og ta dem så snart man får sjansen, sier Persson.

