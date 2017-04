Rakhmat Akilov (39) siktet for Stockholm-terroren

STOCKHOLM (VG) Firebarnsfaren og IS-sympatisøren Rakhmat Akilov (39) er mannen svensk politi mener gjennomførte lastebilangrepet fredag ettermiddag.

Angrepet skjedde i hjertet av den svenske hovedstaden. Fire mennesker ble drept og 15 skadet. Blant de drepte er britiske Chris Bevington og en 11 år gammel jente som var på vei hjem fra skolen.

Kort tid etter angrepet fredag ettermiddag etterlyste politiet en mann, som senere ble pågrepet i Stockholms-forstaden Märstad. Mannen er 39 år gamle Rakhmat Akilov. Han er siktet for terrorforbrytelser og forbrytelser mot rikets sikkerhet, viser rettsdokumenter fra Stockholm tingrett.

Under en pressekonferanse lørdag ettermiddag opplyste politiet at mistanken mot mannen er styrket.

Politiet har bekreftet at det dreier seg om en 39 år gammel usbeker, men har til nå ikke bekreftet mannens identitet.

Usbekeren har vært i søkelyset til det svenske sikkerhetspolitiet - Säpo - i fjor. De fikk opplysninger om 39-åringen som ikke lot seg bekrefte, og han gikk fri.

Han var ikke under oppsikt av svenske myndigheter da angrepet skjedde.

I tillegg skal det finnes koblinger mellom Akilov og andre usbekere involvert i en større terrorfinansieringssak i 2015, ifølge Expressen.

Da var Säpo koblet inn på grunn av mistanke om at pengene gikk til IS. Tre personer ble dømt for økonomisk kriminalitet i denne saken.

Støttet IS på Facebook



Politiet ville ikke kommentere Akilovs politiske eller religiøse sympatier, men på Facebook-siden sin har han lastet opp propagandafilmer for terrorgruppen IS. Han har også trykket «liker» på bilder av blodige mennesker, tatt sekunder etter eksplosjonene under Boston-maraton i 2013.



Profilen forsvant fra nettet lørdag ettermiddag.

På profilen oppgir Akilov å være fra Samarkand i Usbekistan.

Akilov har registrert adresse i forstaden Hjulsta, men ifølge Aftonbladet skal dette ha vært for å kunne motta post.

– Snakket aldri om religion



ETTERLYST: Overvåkningsbilder av det politiet mener er Akilov tatt i Stockholm.

Aftonbladet har også snakket med en bekjent av 39-åringen. Hun kan ikke tro at han står bak det dødelige angrepet i Stockholm sentrum.

– Han har fire barn og jobber i bygningsbransjen, forteller hun.

Det er uklart hvor lenge han har oppholdt seg i Sverige.

– Han pratet aldri om politikk eller religion. Derimot snakket han om å få flere jobber slik at han kunne sende penger hjem til familien, fortsetter hun.

Pågrepet



Rakhmat Akilov ble arrestert fredag kveld, etter at politiet offentliggjorde bilder av en mann som passet hans signalement fra en overvåkningsvideo tatt opp i rulletrappen på Stockholm Centralstation.

Han skal også ha hatt lettere skader og glassplinter på klærne.

Etter angrepet i Drottninggatan skal mannen hadde flyktet ned mot T-banen, hvor han ble fanget opp av overvåkningskameraene. Senere skal ha tatt et tog nordover.



Deretter skal han ha beveget seg i retning mot Arlanda flyplass, før han ble pågrepet i Märsta i nærheten av flyplassen.

Karin Rosander i den svenske påtalemakten sier til Sveriges Radio at den siktede gjerningsmannen vil bli fremstilt for varetekt senest tirsdag.

