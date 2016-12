Jakter gjerningsmenn etter dobbeltdrap i Stockholm

To personer ble drept da én eller flere gjerningsmenn åpnet ild inne på en kafé.

– Alle her er veldig sjokkerte, sier en nabo som kjente ofrene til Aftonbladet.

Det var like før klokken 22 at politiet fikk melding om skuddene i Stockholm-bydelen Rinkeby. Politiet bekrefter at to personer ble drept inne på kafeen, men det kommer ulike meldinger om hvor.

Ifølge SVT satt ofrene ved et bord da flere maskerte menn kom inn og åpnet ild. Eieren av kafeen forteller til Aftonbladet at de ble jaget og løp inn på bakrommet.

– Det var der kroppene ble funnet, sier han. Han var ikke selv tilstede, men har snakket med to ansatte som var der.

Ifølge Aftonbladet forlot to til tre gjerningsmenn i 20-årene åstedet i en hvit bil. De skal ha brukt både automatvåpen og pistol.

DOBBELTDRAP: Store politistyrker jakter på flere gjerningsmenn etter drapene. Foto: Claudio Bresciani/tt , NTB scanpix

Ofrene er foreløpig ikke identifisert av politiet, men ifølge SVT skal det være to brødre i 20-årene som er drept.

Politiet bekrefter at ytterligere én person er kjørt til sykehus, og får behandling for mindre skader.

Da politiet arbeidet med å sperre av området, var det samlet seg en stor folkemengde ved kafeen. Noen av dem kastet stein mot politiet, men ingen skal ha blitt skadet.

