Stjal avokadoer for 2,5 mill.

Salget bar frukter, men så kom politiet på døren.

Det var i slutten av mai at politiet fikk tips om at trioen solgte stjålne avokadoer i den amerikanske delstaten California. Mennene jobbet da i selskapet Mission Produce, som er en av verdens største distributører av avokado.

Politiet mener at de frekke tyveriene startet da bedriften på et tidspunkt endret rutinene:

Tidligere hadde kundene selv hentet ordrene, men nå startet bedriften å levere paller med avokadoer rett til kundene i stedet.

Men ikke alle hadde fått med seg endringene, og noen fortsatte å komme til anlegget for å hente den populære frukten.

Her mener politiet at trioen så sitt snitt til å tjene raske penger: De solgte selskapets avokadoer til langt under markedspris og puttet pengene i egen lomme.

– Det er stor etterspørsel. Alle elsker avokadoer, sier Ventura-sheriff John Franchi til Los Angeles Times.

Men forrige uke var det stopp: Da ble Joseph Valenzuela (38), Rahim Leblanc (30) og Carlos Chavez (28) alle pågrepet for grovt frukttyveri.

Politiet mistenker at trioen i løpet av flere måneder solgte stjålne avokadoer for 2,5 millioner kroner til intetanende kunder.

– Vi tar denne typen tyverier alvorlig. Det er et viktig produkt her og i California, sier sheriffen.

