Stillas kollapset i Sverige – flere personer fanget under rasmassene

Flere personer var fanget i massene etter en brokollaps i Sverige. Minst fire er alvorlig skadet.

Folk skal ha jobbet med vedlikeholdsarbeid på stedet før stillaset ved broen kollapset. Et vitne på stedet opplyser til avisen at broen er 20 til 30 meter lang. Ifølge politiet er det et stillas i forbindelse med en jernbanebro som har rast.

Flere skadet



Landstinget Dalarna bekrefter at det er 12 personer som er skadet, fire av disse skal være alvorlig skadet. En av disse er fløyet med helikopter til sykehus i Ørebro. Politiet oppgir derimot at det er 16 personer som er skadet, hvorav fem er alvorlig skadet.



– Vi har ulike opplysninger om skadede. Det er en opplysning på ti eller tolv alvorlig skadede, men det kan være mer eller mindre. Det er en foreløpig opplysning, sier pressetalsmann Stefan Wickberg i politiet i Bergslagen til VG og legger til:



– Vi har også en opplysning om at fire er lettere skadet.

Entreprenøren: – Vi ser veldig alvorlig på dette

Politiet forteller at det er personer som jobbet på stedet som er skadet i ulykken. Området er nå sperret av.



Ludvika redningstjeneste og brannvesenet er på plass med store ressurser.

– Fire ekstra ambulanser er på vei sammen med to helikoptre. Det kan til og med være flere på vei, sier den regionale lederen ved SOS Alarm i 14.40-tiden.

– Det er veldig mange ressurser. Opprinnelige informasjon fra stedet er at det skal være ti personer som kan være skadede, sier han.

Flere vitner



Det var også flere vitner som befant seg i nærheten da ulykken skjedde. En av dem var Jimmy Lindkvist som var på et arrangement i nærheten.

– Vi bestemte oss for å løpe bort for å se om vi kunne hjelpe. Jeg så en mann som hadde slått hodet og det rant blod. Mens vi sto der klarte redningfolk å dra tre personer ut fra den sammenraste broa, sier Lindkvist til VG.

Stedet hvor broen kollapset ligger rundt 4 mil fra Borlänge, og 34 mil fra Oslo. Beskjeden om ulykken kom klokken 14.09 torsdag ettermiddag. Wickberg forteller at politiet blir nedringt av urolige pårørende.



– Vi har oppfordret folk som har vært ved eller i nærheten av stedet om å melde seg til sine pårørerende.

Sveriges Jernvergar sier ulykken som har skjedd påvirker togtrafikken som går gjennom Ludvika.