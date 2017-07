Regjeringskrise i Sverige: Anmelder hverandre til kontrollkomiteen

STOCKHOLM/OSLO (VG) Først ble regjeringen meldt inn til kontrollkomiteen. Nå melder Socialdemokraterna sine forgjengere til samme komité.

Mens den sittende regjeringen ikke vil uttale seg om den pågående regjeringskrisen før en pressekonferanse torsdag klokken 10, har de i mellomtiden meldt sine borgerlige forgjengere til Konstitutionsutskottet, Sveriges motstykke til Konstitusjons- og kontrollkomiteen i Norge.

Det opplyser Hans Hoff i Socialdemokraterna til Aftonbladet.

– Herjer med regjeringen

Det var onsdag formiddag at de fire borgerlige partiene som utgjør Alliansen – Centerpartiet, Moderaterna, Folkepartiet liberalerna og Kristdemokraterna – avholdt en pressekonferanse.

Der varslet de et mistillitsforslag mot tre av Löfvens statsråder: Infrastrukturminister Anna Johansson, innenriksminister Anders Ygeman og forsvarsminister Peter Hultqvist.

De varslet samtidig at den sittende regjeringen ville meldes inn til kontrollkomiteen. Hele Sveriges øyne er nå rettet mot statsminister Stefan Löfven, som gjennom hele onsdagen har sittet i møter i Rosenblad med sine statsråder.

Hva de har kommet frem til, vil avklares på pressekonferansen torsdag formiddag.

– Vil trolig trekke seg

Dersom han frarøves tre statsråder, har Löfven lite å tjene på å bli sittende et år, mener partiforsker Jonas Hinnfors ved Göteborgs Universitet.

– Alliansen (opposisjonen, journ.anm) kommer ikke til å nøye seg med at én minister går av. De har bestemt seg og kommer til å stille mistillitsforslag til alle tre. Å fortsette med en svak regjering frem mot valget i 2018, er ingen oppskrift på seier, sier professoren til VG.

Regjeringskilder har gjennom dagen fortalt SVT og Aftonbladet at statsministeren kan komme til å melde sin avgang allerede i kveld. Det har vist seg å være feil.

– Om Löfven går av, slik alt tyder på nå, havner ballen hos Alliansen, som får et år på å bevise at de kan styre landet. De borgerlige partiene er veldig splittede i sitt syn på Sverigedemokraterna, så ingen vet helt hvordan en ny regjering vil se ut, sier Hinnfors.

PARTIFORSKER: Professor Jonas Hinnfors ved Göteborgs Universitet. Foto: Göteborgs Universitet , TT Nyhetsbyrån

Fordi Alliansen med den varslede støtten fra Sverigedemokraterna vil ha flertall for mistillitsforslaget, hjelper det lite for Löfven av Vänsterpartiet kun ber om infrastrukturministerens avgang.

– Mye skal gå Löfvens vei for at dette kan fungere videre. Opposisjonen har allerede varslet mistillitsforslag også i forbindelse med statsbudsjettet. De vil fortsette å herje med regjeringen, og Löfven har lite å tjene på å bli sittende, sier Hinnfors.

– Usannsynlig med nyvalg

Dersom Löfven skulle velge å gå av, kan han enten utlyse nytt valg først, eller la opposisjonen ta over styringen frem til riksdagsvalget i 2018. Et eventuelt nytt valg vil finne sted om tre måneder.

– Et nytt valg vil være dyrt å avholde, og med så kort tid til valget i 2018, anser jeg det som et lite sannsynlig alternativ, sier partiforskeren.

– Så hva tror du vil skje?

– Jeg tror Löfven vil gå ut med sterk kritikk av Alliansen for å være uansvarlige, samtidig som han varlser regjeringens avgang. Han vil ikke fortsette uten to så viktige ministere som Ygeman og Hultqvist.

Om Löfven velger å bli sittende, kan mistillitsforslaget komme til å bli stemt over i løpet av mindre enn to uker, ifølge Hinnfors.

Spår kortvarig effekt

Statsviter og sosialdemokrat Ulf Bjereld er ikke like sikker på hva som vil komme frem på pressekonferansen.

– Det er vanskelig å spå hva som kommer ut av møtevirksomehten på Rosendal. Slik som jeg ser det, har Löfven flere ulike alternativer. Han kan velge å gå av, han kan foreta en regjeringsombygging eller han kan utlyse nyvalg, sier Bjereld til VG.

Flere timer etter at opposisjonen varslet mistillitsforslag, har ikke Löfven gitt lyd fra seg. Sist han uttalte seg offentlig, var under denne pressekonferansen tirsdag:

Bjereld mener det er vanskelig å forespeile hvor stor skade det gjør for et mulig kandidatur for Stefan Löfven i 2018.

– Vi vet fra tidligere erfaringer med politiske skandaler at det sjelden gir langvarige effekter hos det svenske folk. Det er godt med tid frem til 2018.

Visste om skandalen i et år

Det politiske kaoset i Sverige kommer i kjølvannet av IT-skandalen i Transportstyrelsen, der sensitiv informasjon skal ha kommet i utenlandske hender i forbindelse med en outsourcing av IT-tjenesten.

Da Transportstyrelsen våren 2015 skulle outsource IT-driften til IBM, besluttet etatens daværende sjef, Maria Ågren, at det kunne gjøres avvik fra datasikkerhetslovene for at outsourcingen skulle kunne gjennomføres innen fristen.

Det førte blant annet til at sensitiv informasjon ble håndtert av IBM-ansatte som ikke var sikkerhetsklarerte, i Irland, Tsjekkia og Serbia.

Ågren gikk av i januar i år, men uten at det ble forklart hvorfor. I juli godtok hun en bot på 70.000 kroner for brudd på datalovgivingen.

Infrastrukturminister Anna Johansson, som har ansvaret for Transportstyrelsen, fikk først vite om skandalen i forbindelse med Ågrens avgang. Hun har senere fått vite at både innenriksministeren og forsvarsministeren fikk vite om saken nesten et år tidligere.