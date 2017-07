Kilder til SVT: Sveriges regjering vurderer å trekke seg

Under et møte som i kveld ventes å bli avholdt i Rosenbad, kan den svenske regjeringen komme til å meddele sin avgang.

Det opplyser flere ulike kilder til SVT.

Etter den mye omtalte IT-skandalen i Sverige varslet fire borgerlige opposisjonspartier onsdag et mistillitsforslag mot tre av Löfvens ministre: Infrastrukturminister Anna Johansson, innenriksminister Anders Ygeman og forsvarsminister Peter Hultqvist.

Sverigedemokraterna varslet raskt at de vil støtte forslaget. Klokken 15.35 skriver partileder Jonas Sjöstedt i Vänsterpartiet at de vil støtte mistillitsforslaget mot Anna Johansson, men ikke de to øvrige ministerne:

Mistillitsforslaget har kommet overraskende på dagens regjering, som ikke hadde sett for seg at så mange som tre ministere ville være involvert, opplyser SVT sine kilder.

Kinberg kan ta over

Ifølge SVT er det likevel en mulighet for at regjeringen og statsministeren går av allerede i dag. Kanalen skriver at regjeringens avgang er et av de mest sannsynlige scenarioene.

– Det finnes absolutt en mulighet for at statsminister Stefan Löfven går av, sier en kilde til SVT.

Ifølge en kilde Aftonbladet har snakket med, skal regjeringen vurdere å gå av og la partileder for partiet Moderaterna Anna Kinberg Batra ta over som statsminister.

– Minister kom i fritidsklær

Ifølge avisen er er årsaken at regjeringen mener Kinberg er en svak kandidat til valget i 2018.

– Hun holdt nylig på å bli avvist av sitt eget parti, og partiets tall er virkelig ikke bra, sier en regjeringskilde til Aftonbladet.

Onsdag morgen opplyste Kinberg at den borgerlige alliansen ville fremme mistillitsforslag. Saken fortsetter under videovinduet:

Reporter Oskar Forsberg i Aftonbladet rapporterer klokken 15.30 at flere ministere har ankommet Rosenbad.

– Bohlund (økonomiminister Per Bohlund, journ.anm.) kom i fritidsklær, så det er tydelig at Löfven har innkalt til et møte på kort varsel, sier Forsberg.