Kilde til SVT: Sveriges regjeringen vurderer å trekke seg

SVT melder at ett av alternativene i forkant av kveldens møte i Rosenbad er at regjeringen går av allerede i dag.

Etter den mye omtalte IT-skandalen i Sverige varslet onsdag fire borgerlige opposisjonspartier mistillitsforslag mot tre av Löfvens ministre, infrastrukturminister Anna Johansson, innenriksminister Anders Ygeman og forsvarsminister Peter Hultqvist.

Dette er skandalen: IT-Skandalen som kan felle regjeringen

Sverigedemokraterna varslet raskt at det vil støtte forslaget, mens Vänsterpartiet, som kommer til å avgjøre om forslaget får flertall, har tatt tenkepause til torsdag.

Ifølge SVT er det en mulighet for at regjeringen og statsministeren går av allerede i dag. Nyhetsredaksjonen har snakket med flere ulike kilder i regjeringsapparatet, og en av de mest sannsynlige scenarioene er at hele regjeringen trår tilbake, melder SVT.

– Det finnes absolutt en mulighet for at statsminister Stefan Löfven går av, sier en kilde til kanalen.

Ifølge en kilde Aftonbladet har snakket med skal regjeringen vurdere å gå av og la partileder for partiet Moderaterna, Anna Kinberg Batra ta over som statsminister.

Avisen skriver at grunnen skal være at regjeringen mener Kinberg er en svak kandidat til valget i 2018.

– Hun holdt nylig å bli avvist av sitt eget parti og partiets tall er virkelig ikke bra, sier en kilde fra regjeringen til Aftonbladet