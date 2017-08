New Zealand: Statoil leier inn etterretningsselskap for å unngå konfrontasjoner

Statoil innrømmer overfor VG at de kjøper tjenester av et etterretnings- og sikkerhetsfirma som beskyldes for å spionere på Greenpeace-aktivister på New Zealand.

Årsaken til dette er at Statoil ønsker å unngå konfrontasjoner, uttaler selskapets ledelse til VG.

Statoil er involvert i geologiske undersøkelser i havet utenfor New Zealand, såkalt seismikkskyting, for å avdekke om det kan finnes drivbare forekomster av olje eller gass under havbunnen.

Leste du: Vil forby seismikkskyting

PLAGSOMT: Her er Greenpeace-aksjonister ut for å hindre og aksjonere mot forberedelse til oljevirksomhet ved New Zealand. Foto: Jason Blair, Greenpeace

– Overvåkning

Den internasjonale miljøorganisasjonen Greenpeace mener seismikkskytingen går ut

over bestanden av pattedyr, og at oljevirksomheten krenker urfolket aboriginnes rettigheter. Greenpeace har aksjonert mot seismikkskipet som brukes, blant annet ved å legge seg med hurtiggående RIB-båter i kursen til skipet, og har blitt fjernet av lokalt politi.

Greenpeace på New Zealand beskylder nå private selskapet for å drive overvåkning av organisasjonens ansatte, ved å fotografere dem i arbeid, men også ved å fotografere dem i fritiden på stranden.

De har også publisert en video som viser en person som fotograferer, sittende i en bil, mens han skjuler seg bak en solskjerm.

De har nå gått til retten og klaget inn selskapet Thompson & Clark Investigations LTD for brudd på privatlivets fred, og for å få en rettskjennelse for å stanse overvåkningen.

Snart slutt? Frykter Statoils gigantprosjekter er omme

Statoil på kundelisten

Pressetalsmann Erik Haaland i Statoil sier i en e-post til VG at Statoil ikke ønsker å

SPION? Her er et bilde Greenpeace har tatt av en person som tar bilder av dem – mens han skjuler seg i bil. Foto: Greenpeace

kommentere et søksmål som ikke er rettet mot selskapet, og som skal behandles i rettssystemet i New Zealand.

Han bekrefter imidlertid at Statoil er en av kundene til det omtalte selskapet Thompson & Clarks Investigations:

– De leverer råd og tjenester som er relevante for å unngå konfrontasjoner og ivareta tryggheten for våre ansatte.

Vi kjenner oss ikke igjen i påstander om spionasje, som er kommet frem i NZ media, sier Haaland.

Statoil sier at de har vært kunde hos sikkerhetsselskapet siden 2014.

Klima-lobby: Vil avvikle norsk oljebransje

Etterretning

Selskapet Thompson & Clark har en sparsom, sort hjemmeside dominert av et stort

LEDENDE I ETTERRETNING: Hjemmesiden til sikkerhets- og etterretningsselskapet Thompson & Clarks gir lite informasjon, ut over at selskapet tilbyr alle typer etterforsknings- og sikkerhetstjenester. Foto: Skjermdump

mørkt fingeravtrykk. De omtaler seg som New Zealands ledende sikkerhets- etterretningsselskap. «Vi sikrer en sømløs service innen beskyttelse av interesser, operasjoner og personell» heter det på hjemmesiden, hvor de også forteller at de har profesjonelle etterforskere og gir personbeskyttelse.

Her er Greenpeace' norske politiske rådgiver Halvard Raavand:

– Jeg var selv i New Zealand i fjor for å protestere mot Statoils seismikkskyting på østkysten av New Zealand, og jeg opplevde da at en mystisk mann sto utenfor kontoret og tok bilder av at vi forberedte noen båter. Det var også flere som mente at vi ble skygget da vi kjørte fra Auckland for å møte seismikkskipet Statoil hadde leid inn til seismikkprogrammet utenfor kysten, sier Raavand.

Han krever nå svar fra Statoil.

Vil se mappen sin

– Det er uakseptabelt at privatlivet til ansatte og frivillige i Greenpeace blir angrepet på denne måten, og om Statoil har lagt seg på denne linjen er det et lavmål som er selskapet uverdig.

Raavand vil nå be om at Statoil legger fram mappen de har laget på ham.

– Her i Norge har vi en god dialog med Statoil og vi vil oppfordre Statoil til å gå i dialog med Greenpeace også på New Zealand.

Talsmann Erik Haaland i Statoil sier i en e-post til VG at selskapet ikke har noen mapper.

– Statoil driver ikke med overvåkning og samler ikke inn informasjon om enkeltpersoner. Vi følger med på aktivisme og potensialet for protester mot oss, noe vi har opplevd på New Zealand hvor vi har sett ulovlige aksjoner, sier han.

OBS: Greenpeace har en dramatisk fortid på New Zealand. I 1985 omkom en fotograf på deres skip Rainbow Warrior da skipet ble senket av franske hemmelige tjenester ved havn i Auckland. Skipet var på vei til å protestere mot franske atomprøvesprengninger.