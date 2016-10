126 arrestert etter demonstrasjon mot oljeledning

Politiet kaller det et opprør og brukte pepperspray da de lørdag arresterte 126 personer som demonstrerte mot en kontroversiell oljeledning ved et indianerreservat.

Konfrontasjonene med politiet oppsto da mer enn 300 demonstranter tok seg inn på privat område hvor traseen for den 1171 km lange Dakota Access Pipeline skal knytte oljefeltet Bakken og Three Forks-formasjonen i Nord-Dakota sammen med oljelageret i Petoka, i Illinois.

Med helgens arrestasjoner har i alt 269 demonstranter blitt arrestert siden august, melder sheriffen i Morton County på sin Facebook-side.

Statoil er en av operatørene på Bakken-feltet i Nord-Dakota.

Krysser hellige steder

Ifølge amerikanske NBC har demonstrantene slått leir like ved der elvene Missouri og Cannonball møtes. Indianerstammen Standing Rock Sioux hevder at rørledningen vil ødelegge noen av stammens hellige steder. I tillegg frykter de at en ulykke med rørledningen vil ødelegge ferskvannsforsyningen til reservoaret.

Rørledningen skal krysse Missouri-elven i ytterkanten av indianerreservatet, vest for byen Fargo og rett sør for byen Bismarck i Nord-Dakota.

Klokken ti på halv seks lørdag morgen startet demonstrantene å bevege seg mot området hvor rørledningen skal bygges. Da de tok seg gjennom politiets sperringer og inn på selve anleggsområdet for rørtraseen, skal politiet ha tatt i bruk pepperspray, ifølge en pressemelding fra politiet i Morton County.

Pepperspray mot politimann

Ifølge den samme meldingen skal en av demonstrantene ha avvæpnet en polititjenestemann og brukt peppersprayen mot tjenestemannen, med det til følge at politimannen ble blindet i fem minutter.

LENKET SEG FAST: Tre av demonstrantene forsøkte å lenke seg fast til et kjøretøy i nærheten av anleggsområdet for rørledningen. Foto: Morton County Sheriff's Department

– Disse protestene er verken lovlige eller fredelige, sa Sheriff i Morton County, Kyle Kirchmeier i pressemeldingen.

Til sammen ble 126 personer arrestert som følge av demonstrasjonen.

Tre av dem forsøkte å binde seg fast til et kjøretøy i nærheten av anleggsområdet.

Dagen etter, på søndag, ble ytterligere én person arrestert.

– Demonstrasjonene er veldig fredelige

Inger Biret Kvernmo Gaup reiste sammen med søsteren Sara Marielle Gaup Beska til Nord-Dakota og bodde i leiren i en uke frem til 1. oktober.

I løpet av uken deltok søstrene på en demonstrasjon.

URFOLKDEMO: Loren Bagola fra Sheyenne River-reservatet i Sør-Dakota var i helgen blant dem som protesterte mot oljeledningen Dakota Access. Han sitter oppå tømmerstokker som demonstrantene bruker for å blokkere veien. Foto: AP/Blake Nicholson

– Vi demonstrerte på et sted utenfor anleggsområdet, og klarte å stanse arbeidet den dagen, og håndhilste på sikkerhetsfolkene. Demonstrasjonen er veldig fredelig, ved at folk ber, synger, danser og vi joiket, sier Gaup.

Hun forteller at fly og helikopter overvåker demonstrantene kontinuerlig, og at det også skjedde arrestasjoner mens de var der.

– Hvor realistisk tror du det er å få stanset utbyggingen?

– Vi tar en dag av gangen. Men den dagen vi var med ut og demonstrerte, kjentes det realistisk, sier Gaup.

Støtte i felles sak

Protestene mot utbyggingen har blitt den største urfolkprotesten i USAs historie, med 280 stammer samlet på samme sted, og på det meste 8000 personer i leiren.

– Vi reiste fordi vi ønsket å vise støtte til det som er en felles sak. Dette er noe som kan skje her i Norge også, at rent vann plutselig blir tatt fra oss. Så vi ønsket å dra for å vise at sammen er vi sterke. En dag kan det være vi som trenger støtte, sier Gaup til VG.

Rørledningen har en prislapp på 3.8 milliarder amerikanske dollar.