Starter brexit-prosessen i mars

Britene begynner den formelle prosessen med å forlate EU innen utgangen av mars neste år, sier statsminister Theresa May til BBC.

– Jeg har som dere vet sagt at vi ikke kommer til å utløse artikkel 50 innen utgangen av året, før vi har fått forberedelsene på plass, sier May i et intervju med BBC.

– Men ja, jeg kommer til å si i talen min i dag at vi utløser artikkel 50 innen utgangen av mars neste år, sier May, med henvisning til talen hun senere søndag skal holde på de konservatives landsmøte i Birmingham.

Selve utmeldelsesprosessen vil ta minst to år, men den kan også komme til å pågå lengre dersom britene og EU-landene blir enige om dette.

Lite imponert

May tok over som statsminister da David Cameron trakk seg i kjølvannet av folkeavstemningen i juni, der et flertall av britene stemte for at landet skal forlate EU.

50 prosent av britene mener May og regjeringen hittil har håndtert brexit på en dårlig måte, mens bare 16 prosent er fornøyd med regjeringens innsats, viser en meningsmåling YouGov utførte for The Times denne uka.

16 prosent av de spurte tror Storbritannia blir værende i EU, 16 prosent er usikre, mens 67 prosent tror at landet med tid og stunder vil forlate unionen.

Dårlig likt

På spørsmål om hvordan de ser på Mays generelle innsats siden hun overtok som statsminister etter David Cameron for to måneder siden, mener 46 prosent at hun gjør en god jobb. Bare 32 prosent sier at de faktisk liker henne.

En annen YouGov-måling viser at 1 prosent av britene har søkt om statsborgerskap i et annet land som følge av brexit-beslutningen, mens 12 prosent sier at de har vurdert å gjøre dette.

