Tallet på omkomne stiger etter søppelras på Sri Lanka

Over 50 mennesker fryktes omkommet etter et ras på en stor søppelfylling utenfor Sri Lankas hovedstad Colombo i påska.

Ifølge myndighetene i landet er det til nå funnet 27 omkomne, men rundt 30 andre er fortsatt savnet etter søppelraset langfredag.

Det store raset rev med seg 79 boliger i utkanten av fyllingen i Meetotamulla, som tar imot rundt 800 tonn søppel daglig fra Colombo der det bor over 5 millioner mennesker.

Soldater fra hæren deltar i letingen etter overlevende og forsøker å ta rede på hvor mange som befant seg i området da raset gikk.

Sri Lanka 2016: Stort jordras begravde flere titalls mennesker

FINNER FREMDELES DØDE: To døgn etter finner fremdeles redningarbeidere døde mennensker i massene etter søppelraset. Foto: Eranga Jayawardena, , AP

Nasjonalforsamlingen på Sri Lanka ble nylig advart om helsefaren ved den gigantiske søppelfyllingen, som antas å inneholde rundt 23 millioner tonn råtnende avfall.

I midten av mars omkom over 110 personer i et massivt søppelskred på en fylling utenfor Etiopias hovedstad Addis Abeba. Mange av de omkomne var kvinner og barn som livnærte seg ved å sortere søppel for gjenvinning.

Kina 2015: Søppeldyngeras tok med seg 30 bygninger og flere titalls mennesker