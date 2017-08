Her blir terrorbilens dødsferd nedover paradegaten i Barcelona fanget på kamera. Nå blir Younes Aboyaaqoub (22) utpekt som mulig sjåfør. Han skal fortsatt være på frifot.

Politiet har ikke med sikkerhet identifisert hvem som kjørte varebilen som meide ned og drepte 14 personer på La Rambla, ifølge storavisen El Pais.

Videre skriver avisen politiets teori – en teori som skal ha blitt forsterket det siste døgnet – er at 22 år gamle Younes Aboyaaqoub var sjåføren.

JAGES: Younes Abouyaaqoub er fortsatt på frifot.

22-åringen er fortsatt ikke pågrepet, og det foregår nå en massiv politioperasjon for å finne den marokkanskfødte mannen.

Fredag kveld fant politiet en varebil i småbyen Vic, like nord for Barcelona.

Varebilen ble leid samtidig som terrorbilen på La Rambla, og politiet mener denne kan være en fluktbil, ifølge El Pais.

I varebilen skal det ha blitt gjort funn som knyttes til Younes Aboyaaqoub, skriver avisen som viser til anonyme politikilder.

Søker etter hvit leiebil

Politiet jakter også på to andre mistenkte, ifølge The Guardian. Identiteten til disse to er så langt ikke kjent.

Sent fredag kveld og natt til lørdag gjennomførte politiet flere aksjoner i jakten på en eller flere gjerningspersoner.

I Girona-provinsen – nordøst for Barcelona – har politiet blant annet gjennomsøkt busser.

Aksjonene har så langt ikke gitt resultater, melder politiet på Twitter.

En hvit Renault Kangoo er såkalt flagget, eller etterlyst. Politiet mener bilen er blitt leid av en av de tre etterlyste, ifølge nyhetsbyrået AP, som refererer anonyme sikkerhetskilder i Frankrike.

Grensen mellom Spania og Frankrike skal være forsterket, noe som er vanlig etter terrorangrep, ifølge de samme anonyme sikkerhetskildene.

17-åring drept av politiet

Flere medier meldte fredag at politiet mente 17 år gamle Moussa Oukabir kunne være sjåføren av terrorbilen. Denne teorien er nå svekket, ifølge politisjef Josep Lluís Trapero i Catalonia.

– Det er en mulighet, men akkurat nå, sammenlignet med for fire timer siden, har han mindre tyngde som hovedmistenkt, uttalte politisjefen fredag kveld.

Politiet har bekreftet at 17-åringen var en av fem mistenkte terrorister som torsdag kveld ble drept i skuddvekslingen i byen Cambrils.

Marokkansk opphav

El Houssaine Abouyaaqoub (19), Said Aallaa (19), Omar Hychami (21) og Mohamed Hychami (24) ble også drept i den dramatiske skuddvekslingen i kystbyen, som ligger drøye 100 kilometer sør for Barcelona.

Alle de drepte skal være registrert som født i Marokko, ifølge The Guardian.

Fire menn på 21, 27, 28 og 34 år er pågrepet av politiet. Tre av disse skal være marokkanske statsborgere, mens den siste skal være spansk statsborger.

Den såkalte islamske staten, eller IS, har tatt på seg skylden. Så langt er det ikke kommet noen konkrete detaljer fra politiets etterforskning som kobler de tolv mennene – som enten er drept, arrestert eller etterlyst – til IS.

Flere fra samme småby

Flere av de mistenkte terroristene kommer fra småbyen Ripoll, som ligger nordøst i Spania, tett opp mot grensen til Frankrike.

– Ripoll er et sted hvor alle kjenner alle. Vi skjønner ikke hvordan mennesker vi har levd side om side med kan være involvert i terrorisme – og det gjør heller ikke familiene deres. Dette er personer som folk har gått på skole og spilt fotball med, sier ordføreren Jordi Munell.

Politiet sier det er for tidlig å uttale seg om hvordan og når de mistenkte terroristene – flere av dem unge menn – ble radikalisert.

– Men det har tatt noe tid å planlegge disse angrepene, uttalte politisjefen Josep Lluís Trapero, ifølge El Pais.