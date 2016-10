Spanjoler raser over Jamie Oliver-oppskrift

Kjendiskokken Jamie Oliver får det britiske passet sitt påskrevet etter å ha publisert en paella-oppskrift som inneholder chorizopølse.

– God spansk mat blir ikke mye bedre enn paella. Min versjon kombinerer kyllinglår med chorizo, skrev kokkestjernen på Twitter og la ved et bilde av sin versjon av den tradisjonsrike spanske retten.

Les også: Jamie Oliver til angrep på brusen

Det tok ikke lang tid før en klagestorm spredde seg i sosiale medier. Rasende spanjoler slo fast at retten absolutt ikke skal inneholde chorizo.

– Fjern chorizoen. Vi forhandler ikke med terrorister, skriver en av dem som reagerte på Twitter.

Les også: Adele synger ut mot Jamie Oliver

Andre har truet med hevnaksjoner hvor de skal lage den tradisjonsrike britiske retten «fish and chips» med and og auberginer.

I et intervju med den canadiske TV-kanalen CBC forsvarer Jamie Oliver seg. Han insisterer på at han kun har sagt at dette er hans versjon av retten.

– Dette er min versjon, jeg står ved det. Den er skikkelig god, sier Oliver.

Fikk du med deg? Jamie Oliver er blitt fembarnsfar

Kjendiskokken har også fått støtte fra enkelte spanjoler.

– Jeg er en spansk kokk, jeg vet hvordan retten skal lages. En person som Jamie gjør det ikke på den måten, han finner sin egen vri på ting, og nå blir han kritisert fordi han kalte det paella i stedet for «spansk ris», sier den spanske kjendiskokken Omar Allibhoy til avisen London Evening Standard.