Varebil har kjørt ned folk i Barcelona – minst én drept

En varebil har kjørt inn i en folkemengde i La Rambla i Barcelona. Politiet i byen kaller det et terrorangrep.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Samtidig meldes det om at to væpnede menn skal ha gått inn i en restaurant etter angrepet, men denne opplysningen er ikke bekreftet av politiet.

Ifølge El Pais har to gjerningsmenne fra varebilangrepet forskanset seg i en bar.

Politiet i den populære turistbyen bekrefter at en hvit varebil kjørte opp på et fortau og traff flere personer på Ra Rambla, ifølge nyhetsbyrået AP.

Politiet bekrefter samtidig at det er døde etter det de kaller et terrorangrept. Dessuten bekrefter de at

Føreren på frifot



Gaten La Rambla er byens paradegate og tiltrekker seg store mengder mennesker, og bugner av både butikker og fortausrestauranter.

Politikilder sier til El Pais at føreren av en hvit varebil kjørte over flere personer, før vedkommende stakk av til fots.

Føreren skal ennå ikke være pågrepet, og en politiaksjon er i gang, opplyser avisen. En video Aftonbladet har fått tak i viser mennesker som tilsynelatende løper vekk fra paradegaten.

Ifølge El Pais har myndighetene i byen evakuert butikker i området rundt La Rambla.

Innenriksdepartementet i Catalonia oppfordrer nå folk til å unngå sentrum av Barcelona, skriver de på Twitter.

UD: Jobber med å kartlegge



Pressevakt Utenriksdepartementet, Ane Haavardsdatter Lunde, sier til VG at de jobber med å kartlegge situasjonen.

– Vi har foreløpig ingen indikasjoner på at nordmenn er direkte involvert. Vi følger situasjonen fortløpende, sier Haavardsdatter Lunde til VG og legger til:

– Vi oppfordrer nordmenn som befinner seg i området til å ta kontakt med sine pårørende.

– Folk løp i alle retninger



VG har snakket med flere vitner som oppholder seg i Barcelona, blant dem Rikke Nervik (19).

– Jeg sto og ventet på bussen og så masse folk som løp i alle retninger. Da skjønte jeg at noe hadde skjedd, så jeg hoppa på den nærmeste bussen. Mange andre prøvde å komme seg på, men den kjørte av gårde, sier Nervik.

Hun bor og jobber i Barcelona på andre måneden og brukte dagen på å handle i La Rambla. Nervik forteller at hun sto ved Plaza Catalonia, på nordenden av La Rambla og ikke så selve hendelsen.

– Men det var raskt mye politifolk på plass og utrykningskjøretøy, sier hun.

– Hørte skrik



Kim Pettersen (22) er på ferie i Barcelona. Han og kameratgjengen har leid en leilighet midt på La Rambla for ferieturen. Pettersen forteller til VG at han hørte voldsomme sirener, og derfor bestemte seg for å gå ut for å se hva som hadde skjedd.

– Sånn som jeg ser det er det veldig mye ambulanser og politi som sperrer hele gaten. Folk blir trillet vekk på båre og båret i stoler og alt som er. De jobber med få de vekk fra gaten. Det er mange som er skadet, sier Pettersen til VG.

La Rambla starter øverst ved Placa de Catalunya og strekker seg 1,2 kilometer ned mot havet og Colombus-monumentet. På midten av shoppinggaten er det er bred gågate hvor biler kjører på hver side av gaten.

Haakon Kviseth (21) spiste lunsj på en kafé som ligger i en parallellgate til La Rambla.

– Plutselig oppsto en situasjon og alle forlot bordene sine og gikk inn. Men det virket som om situasjonen ble avklart. Ti minutter senere begynte alle plutselig å løpe, vi hørte skrik, og de som jeg er her sammen med sa at de hørte et smell, sier han til VG.

– Det var altså to situasjoner med ti minutters mellomrom.

Han har første dagen på skole i Barcelona, og var sammen med tre andre nordmenn han møtte i dag. De bevegde seg opp mot Placa de Catalunia. Når VG snakker med ham befinner han seg sammen med vennene og mange andre mennesker på en butikk innenfor det avsperrede området.

– Vi er litt shaky, men det går greit. Foreløpig har vi bare fått beskjed om å vente her, sier Kviseth.

– Glass og bord knuste



Lars Nilsberg Gamre er på ferie i Barcelona med kjæresten. Når VG snakker med ham står han inne i en bank i paradegaten La Rambla nær Placa de Catalunia, en stor plass i det sentrale Barcelona hvor noen av byens viktigste veier og avenyer møtes.

– Noen sikkerhetsvakter har barrikert døren, så vi tror vi er trygge. Men vi er ganske shaky.

Han forteller at han og kjæresten spiste på en restaurant på La Rambla, og at folk plutselig begynte å løpe, glass og bord knuste, og at de selv begynte å løpe vekk.

– Så ble det rolig, det virket det som at det ikke hadde hendt noe, så vi gikk mot hotellet vårt, som også ligger på La Rambla. Men plutselig begynte alle vi så rundt oss å løpe, det var så mye folk – helt stappfullt. De løp oppover, vekk fra stranden. Jeg så ikke hva som skjedde, bare at folk løp.

For en drøy halvtime siden sendte han meldinger til kamerater hjemme i Norge om at det var veldig mange politifolk i gatene. Først et kvarter senere begynte folk å løpe, ifølge Gamre.