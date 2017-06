Tyrefekter drept etter oksens voldsomme angrep

Storbitannia til verbal krig mot Spania: Trusler for å bevare Gibraltar etter brexit

I Storbritannia mener visse politikere at landet må gå til krig mot Spania for å beholde suverenitet over Gibraltar etter brexit. I går svarte spanske myndigheter med å sende et patruljeskip inn i britisk farvann rundt den kjente klippen.