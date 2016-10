Treet til Elins nabo slutter ikke å vokse

Det enorme treet dekker både for huset til Elin Lund og huset til en annen nabo. Nå har hun fått nok.

Idyllen i feriebyen Torrevieja i Spania har slått sprekker for den norske kvinnen. Treet til den spanske naboen har vokst og vokst de siste ti årene. Nå har det tatt helt overhånd, og treet stenger både for sol og utsikt.

– Jeg orker ikke lenger å bruke uteplassen min. Løv og skitt detter ned, og det ødelegger rett og slett trivselen, sier Elin Lund til VG.

Nå har gått til politiet, skriver Spaniaavisen, som først omtalte saken.

VEGG I VEGG: Lunden har bodd i det samme huset i tolv år. Krangelen med naboen har satt sitt preg på de siste månedene. Foto: Terje Aspdahl , Spaniaavisen

Avisen skriver at det er huseieren som har ansvar for at naboene ikke blir sjenert av vegetasjonen på hans tomt. Nabohuset er okkupert av en mann som foreløpig har vært lite samarbeidsvillig.

Men selv om han nekter å gjøre noe med treet, synes Lund litt synd på ham.

– Han er en fattig okkupant og han har ikke plaget meg bortsett fra med det treet. Men jeg synes mer synd på meg selv enn ham, akkurat nå da, ler Lund.

Etter at Spaniaavisen tok kontakt med mannen og omtalte saken, har han klippet litt på tuppene av treet. Fremdeles er det rundt syv meter høyt, og den norske kvinnen har vært hos politiet, som har lovet å ta seg en tur for å se hvor ille situasjonen er.

– Jeg er spent på om politiet gjør noe. Ting tar gjerne litt tid her nede.

Lund er fra Oslo, men har bodd fast i samme hus i Torrevieja de siste tolv årene. Hun forteller at det er et rolig og fint område, men at situasjonen med treet har gjort det mer utrivelig i gaten.

Hun er ikke helt sikker på hva slags tresort det er, men synes det minner om et bjørketre.

– Det er verre enn det ser ut som på bildene. Det faller også små bær fra treet på denne tiden av året, og det føles som at jeg sklir rundt på klinkekuler.

