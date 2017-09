Spanske myndigheter har pågrepet 13 katalanske tjenestemenn

Den spanske regjeringen har pågrepet 13 katalanske tjenestemenn. Samtidig beskylder Catalonias leder spanske myndigheter for å ha innført unntakstilstand på totalitært vis.

– Folkeavstemningen vil gå som planlagt, lover Catalonias regionleder, Carles Puigdemont, i en tale etter at den spanske sivilgarden slo til mot kontorene til de regionale myndighetene i Barcelona onsdag morgen.

Han mener spanske myndigheter viser en totalitær holdning ved blant annet å pågripe mannen som er ansvarlig for Catalonias økonomi.

I talen blir Spania også anklaget for å ha satt Catalonias selvstyre til side og innført det som i realiteten er en unntakstilstand.

Les: En million demonstrerte for katalansk selvstyre

13 pågrepet

13 katalanske tjenestemenn ble pågrepet i politiaksjonen, deriblant Josep Maria Jove, som har ansvar for regionens finanspolitikk og regnes som visepresident Oriol Junqueras høyre hånd.

Politiaksjonen er knyttet til at regionsforsamlingen i Catalonia har vedtatt å avholde en folkeavstemning om uavhengighet 1. oktober.

Spansk høyesterett har fastslått at avstemningen er grunnlovsstridig, og Spanias regjering har varslet at politikere som støtter den, må regne med å bli straffeforfulgt.

Etter utviklingen onsdag ser det ut til å ha kommet enda mer ondt blod mellom den rike regionen i nordøst og myndighetene i Madrid.

Protester

Hundrevis av demonstranter som ropte slagord til støtte for katalansk uavhengighet, samlet seg onsdag formiddag utenfor stedet der politiaksjonen ble gjennomført.

Politiet og påtalemyndigheter vil ikke kommentere aksjonen ettersom en dommer har besluttet at opplysningene skal være unntatt offentlighet.

Ifølge meningsmålinger er et flertall av katalanerne imot uavhengighet, men et stort flertall ønsker en folkeavstemning for å avklare spørsmålet.

Les: – 1,8 millioner i tog for et selvstendig Catalonia

Se video fra 2014: Også for tre år siden var det store demonstrasjoner for et selvstendig Catalonia:

Aksjon mot postselskap

Sivilgardens aksjon i Barcelona kommer dagen etter at politiet beslagla mengder med dokumenter knyttet til folkeavstemningen hos det private postselskapet Unipost i byen Terrasa nordvest for Barcelona.

Catalonia med regionhovedstaden Barcelona er et av de rikeste områdene i Spania, og katalanske separatister har lenge kjempet for løsrivelse fra Spania.