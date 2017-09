Sagrada Familia i Barcelona evakuert

Spansk politi har evakuert den kjente basilikaen Sagrada Familia i Barcelona i forbindelse med en antiterror-operasjon.

Et område rundt bygningen og en metrostasjon i nærheten er også evakuert, melder den spanske avisen El Pais. Politiet melder på Twitter at en mistenkelig bil i området blir undersøkt med hjelp av en bomberobot.

Ifølge El Pais er bakgrunnen for aksjonen en advarsel fra spansk etterretning, som igjen skal ha mottatt informasjon fra utenlandsk etterretning. Denne meldingen skal ha indikert et mulig terrorangrep innen 48 timer i Spania og Frankrike, men informasjonen omtales samtidig som av lav troverdighet.

Barcelona ble for under en måned siden rammet av et terrorangrep, da en varebil kjørte ned fotgjengere i gågaten La Rambla i byen. Terrorcellen som mistenkes å stå bak angrepet, skal også ha hatt planer om å angripe Sagrada Familia.