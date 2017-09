Sagrada Familia i Barcelona evakuert etter falsk alarm

Politiet evakuerte basilikaen Sagrada Familia i Barcelona i forbindelse med en antiterror-operasjon, før det etter kort tid viste seg å være falsk alarm.

Ved 21.30-tiden tirsdag melder katalansk politi at en bomberobot har undersøkt en mistenkelig bil i området ved den kjente basilikaen – og at de som følge av det har avsluttet etterforskningen og stempler meldingen som en falsk alarm.

Et område rundt bygningen og en metrostasjon i nærheten ble evakuert, etter at det ifølge den spanske avisen El Pais kom informasjon fra utenlandsk etterretning om mulige terrorangrep i Spania og Frankrike i løpet av de neste 48 timene. Meldingen skal imidlertid ha blitt karakterisert som informasjon av lav troverdighet.

Barcelona ble for under en måned siden rammet av et terrorangrep, da en varebil kjørte ned fotgjengere i gågaten La Rambla i byen. Terrorcellen som mistenkes å stå bak angrepet, skal også ha hatt planer om å angripe Sagrada Familia.