Prinsesse Cristina frikjent for skattejuks i Spania

Spanias prinsesse Cristina er frikjent for medvirkning til skattejuks. Ektemannen Iñaki Urdangarin er dømt til seks år og tre måneders fengsel.

Prinsesse Cristina risikerte opptil åtte års fengsel dersom hun ble dømt, men domstolen i Palma på Mallorca valgte fredag å frikjenne henne.

Prinsessens vei til rettssalen * Kong Juan Carlos' yngste datter Cristina gifter seg i 1997 med den spanske håndballspilleren Inaki Urdangarin, som blir hertug av Palma. * Fra 2004 til 2006 leder Urdangarin sammen med sin forretningspartner Diego Torres Noos Institute, som er et ideelt fond som yter konsulentbistand. Cristina sitter i styret. * I desember 2011 stevner undersøkelsesdommer Jose Castro den spanske prinsessens mann på grunn av mistanke om korrupsjon. * Hertugen av Palma forsøker å holde sin kone ute av saken, men i april 2013 stevner Castro også Cristina som mistenkt. Hun slipper imidlertid å møte i retten i første runde. * 7. januar 2014 blir Cristina stevnet igjen for medvirkning til mannens påståtte ulovligheter. * 8. februar samme år blir Cristina det første medlem av det spanske kongehuset som må møte som mistenkt i retten. * 22. desember 2014 erklærer dommer Castro at Cristina blir tiltalt for to tilfeller av medvirkning til skattesvindel. Hun blir dermed det første medlem av den spanske kongefamilien som blir tiltalt i en straffesak. * 11. januar 2016 innledes rettssaken mot Cristina og Urdangarin. * 17. februar blir Cristina frikjent, mens ektemannen blir dømt til seks år og tre måneders fengsel. Kilder: Ritzau, AFP, DPA

Ektemannen Urdangarin ble derimot kjent skyldig, og dømt til seks år og tre måneders fengsel – langt mindre enn de 19 og et halvt årene som aktor la ned påstand om.

I tillegg må han betale 512.000 euro, drøyt 4,5 milliarder kroner i bøter, skriver El Pais.

15 andre var også tiltalt i saken. Blant dem er Diego Torres, en av Urdangarins forretningspartnere. Han ble dømt til åtte år og seks måneders fengsel, og må i tillegg betale en bot på 15 millioner kroner.

Prinsesse Cristina og ektemannen var ikke til stede i rettssalen under domsavsigelsen fredag.

Prinsesse Cristina var tiltalt for å ha hjulpet ektemannen med å unngå å betale skatt. Urdangarin var sammen med en forretningspartner tiltalt for å ha underslått offentlige midler tilsvarende 58 millioner kroner via den ideelle organisasjonen Noos.

Sammen med prinsessen eide Urdangarin halvparten av et firma som skal ha tjent store beløp på å trekke penger ut av Noos. Prinsesse Cristina har tidligere forklart at hennes eneste rolle i selskapet var at hun tillot det å bruke navnet hennes.

Den 51 år gamle prinsessen er søster til Spanias kong Felipe, og står som nummer seks i arveretten til den spanske tronen. Hun er det første medlemmet av den spanske kongefamilien som har vært tiltalt i en straffesak.

