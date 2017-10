Politi bryter seg inn i valglokaler i Barcelona

FAKTA: DERFOR VIL DE LØSRIVE SEG

* Regionen står for 19 prosent av Spanias bruttonasjonalprodukt.

* Catalonia mener selv de bidrar

langt mer til landets BNP enn de får tilbake. Statlige investeringer i veier, helse og skoler ligger under landssnittet i Catalonia.

*De har sitt eget språk

*De har en høyere levestandard enn hva spanjoler flest har.

* Arbeidsløsheten er lavere: Den ligger på 13,2 prosent, mot 17 prosent for landet under ett.

* Et selvstendig Catalonia ville blitt verdens 99. mest folkerike stat med et brutto nasjonalprodukt på over 200 milliarder euro.

(Kilde: NTB, AFP)