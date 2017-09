Katalonere vokter stemmelokaler i natt

SALLENT/ BARCELONA (VG) Spanske myndigheter hevder den katalanske folkeavstemningen er umulig å gjennomføre, men natt til søndag vil separatister ligge våkne og vokte valgurner.

På en regnfull lørdags ettermiddag er det knapt en sjel å se ute i gatene i den katalonske landsbyen Sallent, men det er frem til du nærmer deg forsamlingshuset.

Her kryr det av liv, det er kaffe på kok, bakst i små kurver og så tjukt av folk at det nærmest tyter ut av den smale døren og ned inngangstrappen. Denne helgen er gråhårede bestemødre, studenter og småunger i stripete sokkelester samlet om én sak: De skal arrangere folkeavstemning, og det skjer enten spanske myndigheter vil det eller ikke.

At makthaverne i Madrid, ledet av statsminister Mariano Rajoy, nå har tvangsstengt det elektroniske tellesystemet og hevder avstemningen er umulig, spiller ingen rolle.

– Vi har til og med øvd på hvordan vi skal lenke oss sammen dersom politiet forsøker å tvinge oss ut av lokalet. Det er kanskje å bedrive sivil ulydighet mot spanske myndigheter, men samtidig følger vi bare de vedtakene som det katalanske parlamentet har tatt, sier talsmann for de frilvillige arrangørene av avstemningen i Sallent, Sara Silvestre, til VG.

Samlet på tvers av partier

FAKTA OM CATALONIA: * En av Spanias 17 autonome regioner med om lag 7,5 millioner innbyggere. * Barcelona er regionshovedstad. * Regionregjeringen har tillyst folkeavstemning om selvstendighet søndag 1. oktober. Regjeringen i Madrid og spanske domstoler insisterer på at folkeavstemningen er lovstridig.

Sollent ligger én times kjøring fra regionshovedstaden Barcelona, og er i likhet med resten av regionen dekorert i plakater med oppfordringer om å stemme søndag den 1.oktober. Fra rustne, små balkonger henger katalanske rødgult stripede uavhengighetsflagg, og gir et åpenbart svar på hvilket valgutfall mange her håper på. Tradisjonelt sett er støtten til løsrivelse mye større i småbyene, enn i storbyen Barcelona.

Forrige gang Sallent gjennomførte en meningsmåling for uavhengighet, stemte 95 prosent for uavhengighet, men valgdeltakelsen dengang var lavere enn ønsket, forteller borgermester David Saldoni (40) til VG. Denne gangen er han sikker på at engasjementet hos velgerne ikke blir et problem.

– Selv den konservative mora mi løfter knyttneven og roper «independència» nå, og det kan jeg forsikre deg om at aldri har skjedd før! Og bare se på de politiske partiene i Catalonias regionsregjering: Frem til for noen måneder siden var vi uenige om det meste, men nå er er vi samlet om én sak, sier bygdas joviale borgermester til VG.

ETTERFORSKES: Borgermester i Sallent, Davis Saldoni (40) er en av 550 borgermestere i Catalonia som etterforskes av spanske myndigheter for å oppfordre katalonerne til å stemme. FOTO: Nora Thorp Bjørnstad, VG

Kan være menneskerettsstridig

FAKTA: DERFOR VIL DE LØSRIVE SEG * Regionen står for 19 prosent av Spanias bruttonasjonalprodukt og kalles «Spanias fabrikk». *De har sitt eget språk *De har en høyere levestandard enn hva spanjoler flest har. * Arbeidsløsheten er lavere: Den ligger på 13,2 prosent, mot 17 prosent for landet under ett. * Et selvstendig Catalonia ville blitt verdens 99. mest folkerike stat med et brutto nasjonalprodukt på over 200 milliarder euro.

For mange av innbyggerne i regionen har statsminister Rajoys kompromissløse linje de siste ukene ledet til at de har tatt separatistenes side.

Regjeringen i Madrid meldte lørdag at politiet har stengt 1.300 av de i alt 2.315 skolene som var tenkt brukt som valglokaler søndag. Bare her i lille Sallent kommer minst 150 mennesker til å holde seg våkne natt til søndag for å fysisk beskytte urnene, slik at ikke spansk politi skal konfiskere boksene med stemmesedler.

Den spanske grunnloven slår fast at det kun er sentralregjeringen i Madrid som har rett til å utlyse folkeavstemning om uavhengighet, men spanske myndigheters pågripelser av politikere, siktelser mot opposisjonsledere og husransakelser, kan være kan være brudd på grunnleggende borgerrettigheter, mener FN-observatører, ifølge NTB.

Rundt 60 prosent av regionens 5,3 millioner stemmeberettigede sier at de vil delta i folkeavstemningen søndag, viser meningsmålinger.

