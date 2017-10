Full forvirring etter katalansk folkeavstemning

BARCELONA (VG) 90 prosent stemte for uavhengighet for Catalonia, men det er fortsatt høyst uklart hvordan en eventuell løsrivelse fra Spania kan skje.

– Med denne avstemningen har vi et mandat, og vi har hele tiden vært klar på hva vi gjør med et slikt mandat. Vi lovet handling hvis «ja»-siden vant. Det gjorde den, overveldende, og disse løftene må vi levere på, sier gruppeleder for Esquerra, Alfred Bosch, til VG.

I lokalene til det sosialistiske uavhengighetspartiet Esquerra Republicana de Catalunya, bærer politikernes ansikt preg av de vet at kampen bare såvidt har begynt.

Under pressekonferansen mandag ettermiddag er fordømmelsen av volden på valgdagen det som opptar politikerne.

Hva som skal skje nå, når hverken spanske myndigheter eller det europeiske fellesskapet i form av EU og Europakommisjonen, godkjenner folkeavstemningen, er politikerne vage om.

FAKTA: LANG KAMP Her er noen av datoene i Catalonias selvstendighetskamp



* 1714: Catalonia mister sitt tradisjonelle selvstyre innenfor den spanske staten etter å ha tapt Den spanske arvefølgekrigen. * 1932: Catalonia får igjen selvstyre, og katalansk blir offisielt språk sammen med spansk. * 1939: Francisco Francos styrker erobrer Barcelona mot slutten av den spanske borgerkrigen. Catalonias selvstyre avskaffes og katalansk språk blir forbudt. * 1978: En ny spansk grunnlov anerkjenner Catalonia som ett av flere samfunn innenfor en «udelelig» spansk stat. * 1. oktober avholdes en folkeavstemnning i Catalonia, hvor 90 prosent stemmer for løsrivelse. Sentralmyndighetene i Madrid og EU sier folkeavstemningen er ulovlig.





(Kilde: NTB)

– Men helt konkret, hvordan skal dere gå frem når dere ikke har støtte fra EU eller Spania?

– Vi har folkets støtte, og det er det sterkeste vi kan ha. Hvis ikke det er godt nok for deg, så vet ikke jeg hva som er det. Andre folkegrupper har gjort det før oss. Hver av dem har gått sin vei. Jeg kan ikke spå fremtiden, men jeg kan si deg at vi vil finne vår, sier Bosch til VG.

Ses som ulovlig



Noen tenåringer holder seiersfesten gående med katalanske rødgule uavhengighetsflagg knyttet som kapper rundt halsen, men ut over det er hverdagslivet i Catalonias regionshovedstad Barcelona tilbake til normalen.

Dagen etter den omstridte folkeavstemningen er det nå ett spørsmål som surrer, både over spanske TV-skjermer og i folks hode: Hva nå?



90 prosent av velgerne stemte for at Catalonia skal bli en egen stat, annonserte lederen for Catalonias parlament natt til mandag. Han lovet fortgang i prosessen mot uavhengighet.

Samtidig gjorde Spanias statsminister Mariano Rajoy det krystallklart, nok en gang, at Spania ser på den katalanske uavhengighetsavstemningen som ulovlig. Også EU-kommisjonen kom mandag med uttalelser om at folkeavstemningen er grunnlovsstridig.

Selv om valgresulatet er klart, er konflikten tilsynelatende like låst som før søndagens avstemning.

«GANSKE SNART» – Jeg tror løsrivelsen kan skje «ganske snart», men ut over det har jeg ikke tenkt å drive med spekulasjoner, sier Alfred Bosch fra uavhengighetspartiet Esquerra. FOTO: Nora Thorp Bjørnstad, VG

Europa følger spent med

FAKTA: DERFOR VIL DE LØSRIVE SEG * Regionen er velstående og fremgangsrik og genererer mye penger til Spanias bruttonasjonalprodukt. * Sysselsettingen er høyere enn i resten av Spania. *De har sitt eget språk og kultur

* Et selvstendig Catalonia ville blitt verdens 99. mest folkerike stat med et brutto nasjonalprodukt på over 200 milliarder euro. ( Kilde: NTB, AFP)

Katalanernes uavhengighetsbevegelse har lenge søkt støtte utenfor Spanias grenser, og aktivt drevet kampanje opp mot det internasjonale samfunnet. I Europas maktkretser diskuteres det nå hva det katalanske valget vil kunne ha å si for andre grupper som ønsker uavhengighet:



Enten det er separatistene i det spanske Baskerland, de russiskstøttede innbyggerne i øst-Ukraina, korsikerne, nord-italienere eller skotter, så finnes det miljø som bejubler katalanernes kamp og gjerne følger etter.



– Mange av dem sier at de føler at katalanerne har åpnet veien for dem, sier Alfred Bosch til VG.

Men kan en katalansk løsrivelse faktisk finne sted, er det mange som nå spør seg. Selv om valgresultatet viser en overveldende seier for «independència», gikk kun 42,3 prosent av regionens 5, 3 millioner stemmeberettigede til urnene. Det er vanskeligere for regionsregjeringen å argumentere for at de har folket i ryggen når valgdeltakelsen er så lav, påpeker flere eksperter, blant annet Spania-kjenner Marcus Buck ved universitetet i Tromsø, i intervju med NTB.



Skal Catalonia være sin egen stat, må blant annet en grunnlov, en sentralbank, en pengeenhet og et forsvar på plass, og det er ikke mulig å gjøre på kort tid.



EU har også gjort det klart at skulle Catalonia ikke lenger være en del av Spania, så er de heller ikke en del av EU.



¿INCOMPATIBLE? Noen har hengt separatistflagget og et banner med "ja" til uavhengighet, side om side med EU-flagget. Men EU sier katalanerne ikke kan gå ut fra at de blir værende EU-medlemmer, dersom de forlater Spania. FOTO: REUTERS

